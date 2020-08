Area test per il Covid a Fiumicino - Lapresse

Nuovo balzo dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai 4 di ieri. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210.



Boom di nuovi casi di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore: ben 161 quelli rilevati in più (l'incremento di ieri era stato di 34). Tra questi, 102 sono rientri dalle vacanze (81 dall'estero, 21 da altre regioni). L'età media dei 161 casi odierni è di 36 anni (solo il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Tra gli 81 rientri dall'estero, 69 sono per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta); tra le regioni 18 nuovi pazienti su 21 sono tornati dalla Sardegna. Si è anche registrato un morto, di 75 anni, in provincia di Lucca.



Mentre "Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%)", ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Per questo al Porto di Civitavecchia "è stato potenziato il drive-in con i test rapidi - continua D'Amato -. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro". "Per i test agli imbarchi verso l'isola siamo in attesa della firma dell'accordo di reciprocità con la Regione Sardegna e il Governo - spiega l'assessore -. Per quanto riguarda l'indagine di sieroprevalenza nelle scuole buona l'adesione e i primi risultati dei livelli di sieroprevalenza sono in linea con l'indagine Istat".

Salgono a 1.912 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 53 nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio. Restainvariato, invece, il numero delle vittime, 134.



Sono 82 i nuovi casi di positività al coronavirus in Veneto. A dirlo è il report giornaliero della Regione Veneto che segnala il numero totale delle persone infette dall'inizio dell'emergenza ad oggi a 22.337. Nessun decesso. Impennata invece per gli isolamenti domiciliari che nelle ultime ventiquattr'ore aumentano di 448 persone (6.524 in totale).



In Lombardia oggi sono stati registrati 269 casi di coronavirus, di cui 20 'debolmente positivì e 9 a seguito di test sierologico, e zero morti. Il numero di decessi resta fermo a 16.857. Aumentano i tamponi effettuati, 16.561 (totale complessivo: 1.517.718). Aumentano i casi di coronavirus registrati oggi nel Milanese. Rispetto a ieri, comunque, sono stati effettuati più tamponi. In provincia i positivi sono 102, di cui 66 nel capoluogo. Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri nella Città metropolitana c'erano stati 37 contagi, di cui 19 a Milano.



L'obesità aumenta i rischi da Covid-19​

L'obesità aumenta il rischio di morte da Covid-19 del 48% e per chi è in sovrappeso il vaccino potrebbe essere meno efficace che per le persone normopeso. Lo rivela uno studio scientifico globale pubblicato sulla rivista Obesity Reviews, commissionato dalla Banca mondiale e realizzato dall'Università della Carolina del Nord, che ha incrociato i dati medico-sanitari forniti da ospedali di diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Gran Bretagna, Usa e Cina.

Secondo la ricerca, chiunque abbia un indice di massa corporea superiore a 30 è automaticamente esposto a rischi aumentati in

ogni manifestazione del nuovo coronavirus: oltre il 113% di possibilità in più di dover essere ricoverato in caso di positività, 74% di finire in terapia intensiva e 48% di probabilità in più di morire. Percentuali che vanno ben oltre le stime finora emerse. "È un effetto piuttosto grande. In media del 50% in più rispetto a una persona normopeso. È un dato spaventoso e piuttosto alto, molto più di quello a cui mi aspettavo" ha commentato al Guardian il professore Barry Popkin, del dipartimento di nutrizione della UNC Gillings Global School di salute pubblica. E anche il vaccino potrebbe avere meno valore protettivo per le persone obese, sempre secondo Popkin.

In Svizzera nuovo balzo dei casi



Nuovo balzo dei casi di coronavirus in Svizzera: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379 contagi confermati in laboratorio. Lo ha indicato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bollettino giornaliero. Il totale dallo scoppio dell'epidemia sale a 40.540, con 474,5 contagi per 100.000 abitanti. Ieri erano stati annunciati 202 casi, lunedì 157 e domenica 276. Da notare il forte incremento di test realizzati, 14.456, ben sopra la media degli ultimi giorni. Non si registrano nuovi decessi, il dato è fermo a 1722.