Incidente all'ex Ilva di Taranto, muore operaio. Avviata un'indagine

È precipitato per alcuni metri. A nulla sono valsi i soccorsi subito intervenuti

Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. Lo comunicano i sindacati, ma la notizia è confermata da fonti aziendali.

L'uomo, Claudio Salamida, 46enne di Putignano (Bari), era impegnato nelle attività di controllo delle valvole al convertitore 3 dell'acciaieria 2. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. L'operaio avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di finire al suolo.

Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il lavoratore è deceduto per le gravi lesioni riportate. I funzionari del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

L'acciaieria 2 in questo momento è l'unica delle due in funzione nella fabbrica essendo l'1 ferma. L'acciaieria 2, a sua volta, è alimentata dall'unico altoforno in marcia, il 4.