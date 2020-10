Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











"Noi dobbiamo ridurre la pressione in un piccolo spazio, in un orario di due ore del trasporto pubblico locale. Nell'ora di punta c'è un grande affollamento nelle metropolitane e sui bus. Quindi dobbiamo cercare di ridurre questo affollamento e le ipotesi sono che o riduciamo la gente che va al lavoro o riduciamo la gente che va a scuola".



Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a Sky Tg24 interviene sulle divergenze con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sull'ordinanza della didattica a distanza.

"Io - spiega - sono sempre stato a favore della scuola in presenza e contrario alla scuola a distanza, ma in una situazione di necessità bisogna fare delle scelte anche dolorose. Oltretutto il provvedimento è temporaneo, abbiamo 13 -14 giorni di tempo durante i quali cercare di studiare una modalità di diluizione dell'orario di ingresso degli studenti con l'organizzazione del trasporto pubblico locale che potremmo utilizzare per evitare la didattica a distanza. È da giugno che stiamo chiedendo un'intervento al governo, sia economico, sia in merito alla diluizione degli orari e non abbiamo avuto risposte. Abbiamo due settimane speriamo che il governo ci senta".



"Se con i provvedimenti assunti il contagio dovesse rallentare si potrebbe molto probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso", ha proseguito Fontana, ipotizzando un lockdown anche eventualmente circoscritto alle zone più colpite dal virus. Fontana ha precisato che si tratta di "valutazioni di carattere tecnico" e che la Regione è in contatto costante con i comitati scientifici e con il Governo. Valutazioni, ha proseguito ancora che si basano sull'"occupazione delle terapie intensive e degli ospedali".

Per ora si muovono le Regioni, ma il premier Conte: pronti intervenire



All'interno del governo la preoccupazione cresce. Sul tavolo la possibilità di una stretta sulle palestre, sulla movida, sui trasporti, un ricorso più massiccio allo smart working e ai controlli ma senza intaccare le attività commerciali in quell'equilibrio tra salute ed economia che si vorrebbe continuare a preservare. Nulla è deciso. La posizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte resta per ora quella di puntare a interventi mirati e selettivi e non generalizzati. Ma non si esclude nei prossimi giorni una nuova stretta. E mentre si sta studiando come fronteggiare il diffondersi del virus nelle grandi città con l'allarme sempre più pressante degli scienziati, le Regioni valutano un ulteriori giro di vite.

Così per esempio la Sardegna (lockdown per 15 giorni) mentre Lombardia, Campania e Lazio hanno già adottato il coprifuoco, rispolverando il metodo delle autocertificazioni. La Campania ha vietato anche lo spostamento tra province, Lombardia e Piemonte hanno chiuso i centri commerciali nei week end, Roma invece dichiara off limits alcune zone della movida.

Oggi è prevista una nuova nuova conferenza Stato-Regioni in cui si affronterà il tema delle ordinanze, dopo che il governo ha già discusso con i governatori del tracciamento dei positivi e della necessità di semplificare le procedure. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un bando per duemila operatori per potenziare le attività di tracciamento, il responsabile della Salute Roberto Speranza una convenzione con i medici di medicina generale. I tamponi rapidi - questa la novità - presto si potranno fare in farmacia.







Ansa

Bertolaso: riapre l'ospedale nei padiglioni della Fiera

A Milano, intanto, è stata annunciata la riapertura dell'ospedale in Fiera: "Oggi pomeriggio riapre l'ospedale in fiera. Dovrebbero arrivare i primi sei pazienti trasferiti dagli altri ospedali della Lombardia" ha affermato Guido Bertolaso, consulente personale del presidente della Regione Lombardia per l'emergenza Covid-19.

"Nel corso dei prossimi giorni la programmazione prevede, purtroppo, e sottolineo purtroppo, che lunedì questo ospedale arrivi ad ospitare quindici pazienti in rianimazione, alla fine della settimana prossima trenta pazienti in rianimazione e all'inizio della prima settimana di novembre dovrebbe arrivare ad ospitare quarantacinque pazienti in rianimazione" ha concluso Bertolaso.