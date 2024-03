Fotogramma

Questa volta Matteo Salvini si fa vedere, prende posto accanto a Giorgia Meloni e l'abbraccia. Ma la sforzo dura appena dieci minuti e lo schema andato in scena ieri al Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo si ripete anche alla Camera. Il leader del Carroccio lascia i banchi del governo e nessun ministro leghista resta a presidiare l'intervento della premier. L'unità della maggioranza dunque, almeno alla vista, non c'è. Ma le rassicurazioni sulla sintonia interna a Palazzo Chigi sono affidate alle replica della presidente del Consiglio: «Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. In entrambi i casi contano le decisioni e i voti - scandisce con tono perentorio-. Il governo italiano ha una posizione chiara e in Ue» e «siamo riusciti a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni. Quando io parlo con le persone con cui ho buoni rapporti porto a casa dei risultati».

Il contrattacco nei confronti delle opposizioni sul conflitto ucraino è serrato e il capo dell'esecutivo lo porta avanti con decisione: «Penso che non sia oggettivamente sostenibile la tesi per la quale la posizione del Governo italiano al cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina - spiega -. Penso che sia chiaro a tutti che oggi grazie al fatto che c'è una maggioranza di centrodestra l'Italia è una nazione che rispetta i suoi impegni e non possiamo dire se sarebbe la stessa cosa nel caso in cui al Governo ci fosse l'attuale opposizione».

Il clima in aula è teso, reso ancor più rovente dalla polemica sull'appellativo della premier nei confronti dei deputati presenti: «Ragazzi, vi vedo particolarmente nervosi», esclama rivolgendosi agli avversari, ma le sue parole generano ancor più irritazione. «Non posso chiamarvi ragazzi? Vabbè, giovani onorevoli - aggiusta poi ironicamente il tiro -. Nemmeno questo? Evidente che non vi sono particolarmente simpatica». A quel punto interviene il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che cerca di placare gli animi invitando il capo dell'esecutivo a terminare le comunicazioni, ma Meloni insiste: «Noi romani ogni tanto lo diciamo “ragazzi”.

Vi chiedo scusa comunque. I romani sono meglio di questo? Vabbé, mi scuso anche con i romani».



Dure anche le risposte sul tema migranti a cominciare dall'accordo con l'Egitto: «Sono d'accordo che si debba parlare con tutti, sfugge una piccola differenza tra Al Sisi e Putin: Putin ha invaso una nazione vicina. Questo elemento non sfugge, è la ragione del perché cerchiamo di dare una mano all'Ucraina», spiega Meloni replicando all'intervento dei dem. In ogni caso, incalza, «i cittadini con il voto ci hanno chiesto non di redistribuire i migranti ma di impedire le partenze, e siccome credo nella democrazia è quello che lavoro per fare». Insomma, aggiunge ,«sono molto fiera per il lavoro che stiamo facendo, questa è diventata la posizione europea e piaccia o non piaccia è quella che porteremo avanti. L'Italia è riuscita a convincere sulla sua posizione i propri partner: la vostra posizione - ha detto rivolta alle opposizioni - era redistribuiamo e non ci siete riusciti, la nostra è lavorare sulla dimensione esterna, e ci stiamo riuscendo. Questo fa la differenza su quanto conta l'Italia in Europa».