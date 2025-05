Un particolare del post pubblicato sull'account X di Fratelli d'Italia - X

COMMENTA E CONDIVIDI













Sdegno e condanna per le frasi di odio rivolte via social alla figlia della premier Giorgia Meloni. A rendere noto il post in cui alla bambina si «augura la stessa sorte della ragazza di Afragola» è stato il profilo ufficiale di Fratelli d'Italia, che l'ha rilanciato con la scritta in grande "ORRORE", oscurando però il nome dell'autore ed evidenziando esclusivamente la nota "lavora presso Miur". Potrebbe trattarsi di un profilo falso, ma anche di quello di un vero dipendente del ministero della Pubblica Istruzione, originario di Marigliano, in Campania. Il ministro Valditara ha promesso una indagine interna.

Appena la notizia si è diffusa si sono moltiplicate le espressioni di solidarietà a Meloni e alla sua famiglia e di condanna per i contenuti del post. Molti esponenti di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia hanno espresso la loro indignazione, così come numerosi esponenti dei partiti di opposizione.

Infine sulla vicenda è intervenuta la stessa Meloni, con un post sui social: «Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza».

Oltre alla figlia di Meloni, ad essere destinatarie di odio social sono state anche le figlie del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Commentando il post del titolare del Viminale che stigmatizzava l'attacco alla figlia della premier, un utente scrive: «Vedi che anche voi rubate i soldi e il cibo dei nostri figli. Quindi confermo l'augurio, anche ai tuoi», aggiungendo i nomi delle due ragazze.