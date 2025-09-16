Piazza Unità d'Italia, a Trieste, così come apparirà su Fornite - PromoFvg

E se su Fortnite ci fosse la mappa di un posto vero? Il Friuli Venezia Giulia ci prova, “gioca” con il suo territorio, costruisce una mappa virtuale e sbarca sulla piattaforma di uno dei videogiochi multiplayer più frequentati in Italia e nel mondo, grazie a un innovativo progetto di promozione turistica digitale ideato e realizzato attraverso PromoTurismoFvg e in collaborazione con Novo Esports. L’obiettivo? Trasformare il l’esperienza virtuale in un viaggio autentico. Attraverso la creazione di una mappa personalizzata, il Friuli Venezia Giulia diventa così la prima regione italiana a portare le proprie peculiarità e le caratteristiche del territorio all’interno dell’universo di Fortnite con l’obiettivo di unire turismo e gaming, intercettando il pubblico giovane e gli appassionati di cultura digitale, per invitarli a scoprire le bellezze della destinazione in una chiave completamente nuova.

Cinque i punti di interesse individuati e riproposti dagli sviluppatori in 3D, riproducendo accuratamente la geografia delle città e dei territori, con il caratteristico stile cartoon del gioco. C’è Trieste con piazza Unità d’Italia, tra i palazzi del Comune, della Regione, della Prefettura, le statue monumentali, ma anche l’area portuale che funge da elemento strategico da un punto di vista di gameplay. E Udine, costruita attorno agli elementi architettonici più significativi: piazza Libertà, la Loggia del Lionello e la Torre dell’Orologio per poi salire sul colle del castello. A Gorizia lo scenario è fortemente simbolico, anche rispetto al gioco, grazie alla presenza del castello medievale in cima a una collina tra torri, mura merlate e disposizione a ferro di cavallo, intorno al quale sono stati inseriti altri elementi ispirati al borgo storico. L’azione si sposta a Pordenone dove spiccano merlature, bifore, lo stemma cittadino e le decorazioni in pietra, e il campanile di San Marco. E infine a Palmanova, la cui presenza nella mappa di Fortnite si presta perfettamente a creare un punto strategicamente complesso con la sua pianta stellata a nove punte, le mura, porte e sotterranei con al centro l’edificio principale, la riproduzione ispirata alla piazza Grande e ai suoi edifici storici che rievocano il contesto rinascimentale della città. Nella mappa spuntano anche altri elementi paesaggistici simbolo del Friuli Venezia Giulia, come Piancavallo, Tarvisio, i laghi di Fusine, la laguna di Marano e i fiumi Tagliamento e Isonzo. E non mancano i prodotti tipici della tradizione - il frico, il prosciutto di San Daniele e l’uva - che i giocatori potranno raccogliere (purtroppo sempre virtualmente) per recuperare energia o guadagnare difese.

Come si gioca? Il progetto - spiegano da PromoTurismoFvg - prevede l’organizzazione di un torneo sulla mappa personalizzata del Friuli Venezia Giulia, che avrà una modalità always-on, ovvero i giocatori potranno giocare tutti i giorni per guadagnare punti e scalare la classifica. Al termine del torneo, i primi dieci classificati avranno l’opportunità di giocare la finale alla Milan Games Week, la principale fiera gaming italiana, in programma alla Fiera di Milano Rho dal 28 al 30 novembre. In palio ci sono cinque voucher per un soggiorno invernale per due persone per tre notti nel Tarvisiano, comprensivi degli skipass per accedere alle piste sciistiche del comprensorio, in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea. Durante la kermesse milanese, sarà inoltre allestito un corner dedicato al Friuli Venezia Giulia nello stand di Novo Esports, con la possibilità di provare la mappa e vivere un’esperienza immersiva tramite visori Vr. A metà ottobre sarà poi organizzato un grande evento sulla mappa, i cui dettagli e la data verranno svelati all’inizio del mese prossimo. Per tutta la durata del progetto, con l’obiettivo di amplificare la visibilità del gioco e della mappa personalizzata, saranno coinvolti streamer ed esperti content creator.

Secondo i dati di Iidea-Italian interactive digital entertainment association, 1 italiano su 3, tra i 6 e i 64 anni, gioca ai videogiochi, per un totale di 14 milioni di videogiocatori (+8% rispetto al 2023), mentre a livello mondiale i gamer superano i 3,3 miliardi. Con un giro d’affari globale di 184 miliardi di dollari, il gaming ha superato cinema e musica per valore economico e impatto culturale (“2024: State of Gaming” di Dentsu in collaborazione con Gwi). La mappa sarà disponibile dal 20 settembre, ricercando Friuli Venezia Giulia Reload all’interno del gioco. Sperando poi che i giovani gamer-viaggiatori virtuali abbiano voglia di lasciare la postazione gaming, mettersi uno zaino in spalla e partire per il Friuli Venezia Giulia. Certi che la bellezza della realtà supererà la fantasia del virtuale.