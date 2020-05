Un'immagine dell'edizione 2019 - Università dell'Aquila

Donne e scienziate. Un binomio che ha dimostrato di funzionate in molti settori, ma che ha bisogno ancora di essere incentivato. Così dopo il successo dell’edizione 2019, per avvicinare sempre più le ragazze alle facoltà scientifiche, l’università dell’Aquila per il secondo anno organizza PinkamP, un evento quest’anno in parte in modalità virtuale aperto alle studentesse degli ultimi anni delle superiori per scegliere con ancora più consapevolezza facoltà scientifiche. Il dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM) dell’Università degli Studi dell’Aquila ha infatti dato il via alle iscrizioni per partecipare a questo progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), che desiderano avvicinarsi alla matematica, all’informatica e all’ingegneria dell’informazione in modo innovativo e divertente.

Nell’edizione 2020, il PinKamP- Le ragazze contano! si svolgerà adattandosi alla straordinaria emergenza sanitario che l’Italia sta vivendo fornendo ancora una volta uno spazio di condivisione di esperienze innovativo e stimolante. Al tempo del COVID-19, infatti, è il PinKamP arriva direttamente nelle case delle iscritte, offrendo un’esperienza completa organizzata in due momenti: dal 22 giugno al 3 luglio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in via telematica mediante l'uso dello strumento Microsoft Teams; dal 18 al 20 Settembre 2020 in presenza presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno), in tre giorni intensivi che si concluderanno con un contest finale.

Le ragazze che nell’anno scolastico corrente stanno frequentando la terza o la quarta delle scuole secondarie superiori potranno iscriversi gratuitamente al camp (i posti a disposizione per questa edizione sono 32). Il PinKamP è pensato anche per le ragazze che non hanno alcuna esperienza di programmazione e pertanto non sono richieste particolari competenze di ingresso. Ciò che ha spinto a pensare al progetto sono proprio i dati ufficiali sullo scarso coinvolgimento delle ragazze negli studi scientifici e tecnologici, dovuto a fattori culturali, sociali, economici in aggiunta a pregiudizi, stereotipi, tabù e condizionamenti sociali che con questo evento si vuole provare a rimuovere. L’obiettivo del PinKamP è di affrontare i fattori di genere e di attrattività delle discipline STEM presentandole in un contesto dinamico e piacevole, con un programma diversificato che include lezioni teoriche, attività di laboratorio di gruppo in collaborazione con studenti delle lauree magistrali, dottorandi e post-doc. Il camp inoltre fornirà lezioni ed esercitazioni sulle cosiddette competenze trasversali (o soft-skill) necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Il bando di accesso al PinKamP e il modulo per l'iscrizione online sono disponibili sul sito http://www.univaq.it/section.php?id=626 e al sito http://www.pinkamp.disim.univaq.it/