Fare cultura con un cantautore. Le studentesse e gli studenti dell’istituto comprensivo “Europa Unita” di Afragola avranno l’opportunità di incontrare, l'11 febbraio 2025, Andrea Sannino che presenterà il suo libro "Prima di Abbracciame" (Edizioni MEA), ricavato dalla canzone che divenne un simbolo durante la stagione del Covid. L’evento si svolgerà all'auditorium dell’Istituto alle ore 10 e 30. L’autore condividerà la sua esperienza di vita, raccontando il percorso che lo ha portato a realizzare il suo sogno di diventare cantante. Attraverso aneddoti, storie inedite e riflessioni personali, Sannino offrirà agli studenti un messaggio di speranza e motivazione, invitandoli a inseguire con determinazione le proprie aspirazioni, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà.

All’evento parteciperà la Fondazione Rut, impegnata insieme alla Fondazione Don Calabria per il Sociale in un progetto di "ricerca-azione-partecipazione" volto a contrastare la devianza e il disagio giovanile nei territori di Afragola, Caivano e Casal di Principe. Grazie al lavoro svolto dalle Unità di ricerca di strada, operative ad Afragola nell’ambito del progetto “Statt’Accort”, e alle esperienze condivise con i giovani del territorio, la Fondazione Rut ha deciso di sostenere la pubblicazione del libro di Sannino donando 100 copie agli studenti dell’istituto. È un atto simbolico che vuole testimoniare l’importanza di avvicinarsi al linguaggio delle ragazze e dei ragazzi per farsi prossimi ai loro bisogni, desideri e interessi. Nell’Italia del rapporto Censis 2024 dove il 41% della popolazione crede che l’autore dell’ “Infinito” sia Gabriele D’Annunzio, donare un libro e partecipare all’inaugurazione di una biblioteca scolastica sono azioni fortemente innovative e che costruiscono comunità al contrario delle mirabolanti risposte di Chat Gpt che rinchiudono la conoscenza in un dialogo artificiale e privo di confronto critico.

A conclusione della presentazione, si terrà l’inaugurazione della biblioteca scolastica, arricchita grazie alla donazione di libri da parte di Fondazione Rut. L’iniziativa nasce dalla profonda convinzione che sia possibile alimentare la passione per la lettura e, laddove già presente, preservarla e valorizzarla. Leggere non solo amplia il vocabolario e migliora le competenze linguistiche, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico, strumenti indispensabili per la crescita personale e culturale delle nuove generazioni.

«La donazione del libro di Andrea Sannino - ha dichiarato Annamaria De Paola, ricercatrice di Fondazione Rut - riflette il nostro impegno nel ricercare momenti di incontro e dialogo autentico con le nuove generazioni. I libri, e le biblioteche che li custodiscono, non sono soltanto contenitori di storie e conoscenze, ma autentici luoghi di crescita personale e collettiva, in cui si alimentano idee, si coltivano sogni e si immagina il futuro. Crediamo profondamente che i giovani debbano sentirsi ascoltati, valorizzati e stimolati, e che il loro sviluppo culturale ed emotivo passi anche attraverso l’accesso a spazi come le biblioteche, veri pilastri di una comunità accogliente e dialogante. Non è un caso che il nostro progetto nel bene confiscato alla camorra di Casal di Principe, si chiamerà "Piazza Biblioteca": un luogo simbolo di rinascita e cultura, dove il sapere e la comunità si incontrano per provare a creare insieme nuove opportunità».