La marcia per la pace ad Assisi - Fotogramma

Un 2 giugno per dire no alla guerra. E' la "Festa della Repubblica che ripudia la guerra", organizzata in tante attività e appuntamenti da Nord a Sud. La Rete Italiana Pace e Disarmo ricorda "i valori alla base del voto referendario che ha portato alla creazione di una Repubblica che ha deciso di lasciarsi alle spalle la guerra e le sue distruzioni".

Tutti insieme - scrive la Rete - il 2 giugno "festeggiamo una Repubblica che è democratica e a cui vogliamo dare il nostro contributo nonviolento affinché sia davvero trasformata in uno strumento di pace che ripudia la guerra (articolo 11). Noi cittadini, civili e disarmati per definizione, abbiamo il compito di difenderla, lo dice la Costituzione stessa che ci affida questo “sacro dovere” (articolo 52) ma vogliamo farlo con mezzi nonviolenti e non armati, promuovendo la Difesa civile in maniera istituzionalizzata e rifiutando la logica di crescita delle spese militari e di ricorso alle armi per cercare di risolvere, inutilmente, i conflitti e i problemi del mondo".

Ecco i principali appuntamenti QUI I DETTAGLI

Festa della Repubblica che ripudia la guerra, a La Spezia 1 Giugno ore 18 -19

Cammino per la Pace per le vie di Padova, 1 Giugno ore 18:15 - 20

Festa della Repubblica che ripudia la guerra, a Bologna 1 Giugno ore 19 - 22

Nessuna base per nessuna guerra, manifestazione a Coltano (Pisa) 2 Giugno ore 14:30 - 18

Festa della Repubblica che ripudia la guerra, a Reggio Emilia 2 Giugno ore 17:30 - 19:30

Festa della Repubblica che ripudia la guerra, a Roma (Cippo Matteotti, lungotevere A. da Brescia) 2 Giugno ore 18 - 19

Festa della Repubblica = festa della Pace, parco della Pace, Senigallia 2 Giugno ore 18 - 22

Festa della Repubblica che ripudia la guerra, in Puglia (Bari) 2 Giugno ore 18:30 - 19:30