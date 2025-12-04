Medicina, al 10-15% i promossi al primo appello

Sarebbe tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. È quanto riporta l'Ansa, sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembre, sono già pronti, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più semplice. Se da un lato i numeri sgonfiano il grande effetto copiatura di cui si è parlato nei giorni scorsi, c'è il rischio - sarebbe la prima volta - che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili: per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti Chimica, Biologia e Fisica, apparsa particolarmente difficile.

Ora alcuni atenei puntano a correre ai ripari. «Sono circa 650 gli studenti del semestre aperto, e tolti i 230 che spero entreranno nel nostro corso di laurea di medicina e chirurgia, sono studenti che hanno dato fiducia al nostro ateneo e in qualche modo a loro dobbiamo dare fiducia - ha dichiarato stamattina la rettrice Rita Cucchiara, in un passaggio della sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'850/mo anno accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia - Per questo proprio ieri abbiamo deliberato che dal termine del prossimo esame, che ci sarà nei prossimi giorni, riapriremo tutti i bandi dei nostri corsi di laurea per accogliere gli studenti, e preparato corsi di azzeramento per gli studenti che vogliono rientrare anche negli altri corsi di laurea da noi, affinché possano lavorare nel nostro territorio».