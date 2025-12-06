Mattarella: i volontari sono veri e propri patrioti

I volontari sono «veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. È un patrimonio che accresce il patrimonio morale del Paese». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. «Il volontariato si qualifica come forza sociale culturale educativa e formativa» e si segnala «come protagonista nell'attuazione dei principi della Costituzione, innanzitutto partecipazione e solidarietà». «Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato. I dati resi noti dall'Istat dicono che quasi cinque milioni di persone, oltre il 9% della popolazione, dedica 84 milioni di ore del proprio tempo all'anno agli altri, a chi ha bisogno. Anche solo in termini economici, il volontariato rappresenta un patrimonio impressionante, basato sulla gratuità. Un impegno che riflette una comunità non piegata su sé stessa, ma che sviluppa valori di coesione sociale. Una leva possente per vicinanza, fraternità, per dare senso alle relazioni sociali», ha dichiarato il capo dello Stato.