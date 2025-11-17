L'Italia sta pensando di adottare l'ora legale permanente

Da sempre è un tema che divide, e non solo in Italia. Ogni anno – nel nostro Paese come nel resto d’Europa- l’ultimo fine settimana di ottobre si passa all’ora solare, per poi ripassare a fine marzo all’ora legale approfittando dei vantaggi di avere più luce durante l’estate. Nel 2018 la Commissione europea aveva proposto di abolire il cambio stagionale convinta che dormire un'ora in più o in meno non dovesse essere materia di vertici e negoziati infiniti. E la consultazione pubblica che ne seguì registrò un record di partecipazioni: 4,6 milioni di risposte, tre quarti dei partecipanti dichiararono di patire il cambio dell'ora e oltre l'80% chiedeva di abolirlo. Più della metà optava per l'ora legale permanente, 36% per quella solare. Ma da allora il dossier è rimasto sepolto tra le carte del Consiglio Ue, non è più stato discusso dal 2019: prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, infine l'oblio. Nei giorni scorsi la Spagna ha annunciato di voler riaprire il dibattito e ciò sta avvenendo anche in Italia.

La proposta italiana

Un'indagine conoscitiva con l'intento di arrivare ad una proposta di legge per rendere l'ora legale permanente, e oltre 350 mila firme depositate in tal senso dai cittadini. Oggi alla Camera dei deputati cè un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega), con l'obiettivo di avviare un iter parlamentare per dire addio all'ora solare nel nostro Paese, adottando tutto l'anno quella legale. Entro il 30 giugno 2026, in caso di approvazione, si arriverà alla conclusione dei lavori che porterà ad una proposta normativa sull'ora legale permanente.

Dal 2004 al 2025 l'ora legale ha consentito risparmi in bolletta per complessivi 2,3 miliardi di euro, pari a minori consumi di energia per oltre 12 miliardi di kWh (dati Terna), e ha ridotto le emissioni di CO2 in atmosfera tra le 160.000 e le 200.000 tonnellate in meno all'anno, «pari a quella assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi - ricordano Sima e Consumerismo - Si stima che mantenere l'orario estivo tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di circa 720 milioni di kWh con vantaggi in bolletta per 180 milioni di euro. Tra gli effetti positivi si possono includere anche l'aumento dei consumi nel commercio al dettaglio e nella ristorazione, l'ampliamento della stagione turistica e un miglioramento della sicurezza pubblica senza dimenticare poi i benefici sul fronte della salute, considerando che il passaggio all'ora solare altera la ritmicità circadiana».

Il dibattito in Europa

A fine ottobre il primo ad esprimersi chiaramente contro il cambio di orario due volte l’anno è stata proprio la Spagna. «Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso», le parole di Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna. Una posizione già espressa anche durante l’ultimo consiglio Ue per l’Energia. Fosse per la Commissione Ue in realtà il cambio dell'ora da solare a legale sarebbe già stata abolita da un pezzo, ma gli stati membri della Ue non sono tutti d'accordo. Per questo il commissario Ue, per i trasporti e il turismo sostenibili,Apostolos Tzitzikostas, ha annunciato durante la plenaria di Strasburgo che «la Commissione ha deciso di passare a un'analisi più approfondita con uno studio dettagliato, su cui stiamo lavorando, per sostenere e supportare una decisione in futuro».Secondo il commissario, lo spostamento delle lancette «non ha più alcun fine», ricordando che negli anni '70, questa iniziativa nasceva in risposta alla crisi energetica, ma «oggi non produce più alcun risparmio energetico per nessun settore, ma anzi porta complicazioni inutili», sottolineando gli impatti che lo spostamento ha sulla salute e sull'umore, soprattutto di bambini e anziani «che patiscono le conseguenze maggiori». L'ora legale è in vigore in circa il 40% dei Paesi nel mondo, cioè 70 Stati principalmente in Europa e Nord America, e in 143 Paesi è stata applicata almeno una volta. L'ultimo Paese a introdurre l'alternanza tra ora legale e ora solare è stato l'Egitto nel 2023 (il precedente era stato il Territorio dell'Isola Norfolk nel 2019) e l'ultimo ad abolirla è stato il Paraguay nel 2025.

Il dibattito in medicina

Il tema del cambio di orario è sempre stato visto con scetticismo dal mondo medico per gli effetti sul sonno che può avere, soprattutto nei bambini e negli anziani. Un recente Uno del Centro di Medicina del sonno dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, svolto in collaborazione con altri centri di ricerca italiani, mostra ad esempio come il passaggio all'ora legale riduca la qualità e la durata del sonno, in particolare nei cronotipi serali. I ricercatori hanno esaminato 27 studi condotti in diversi Paesi, mettendo in luce un quadro articolato. Le conseguenze del passaggio primaverile all'ora legale appaiono più nette: riduzione della durata del sonno, maggiore frammentazione e incremento della sonnolenza diurna. Effetti che risultano particolarmente marcati negli individui con cronotipo serale, i cosiddetti “gufi”, che tendono a coricarsi tardi e a soffrire di più lo spostamento dell'orologio sociale. Al contrario, il ritorno all'ora solare in autunno, sembra avere conseguenze più contenute e talvolta persino favorevoli, con un temporaneo aumento delle ore di sonno. «Il quadro tracciato dalle ricerche disponibili, pur eterogenee per metodi e campioni – sottolineano gli scienziati del Neuromed - è chiaro: i cambi stagionali, in particolare quello primaverile, hanno effetti misurabili sul sonno e sulla vigilanza».