L'attrice e la laureata con cinque figli: chi sono le mamme premiate alla Camera

Da una parte c'è Chiara Anicito, volto noto anche della televisione, che attraverso i social racconta con ironia e autenticità la vita familiare quotidiana. Dall'altra Barbara Palma, di Cologna Veneta, mamma di cinque figli che ha conseguito una laurea in Economia, ottenuto il diploma da sommelier e gestisce un ristorante. Due storie diverse, ma accomunate dalla stessa vocazione. In vista della Festa della mamma del 10 maggio, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, le ha incontrate oggi insieme alle rispettive famiglie. E ha consegnato loro un riconoscimento «quali ambasciatrici della bellezza di essere madre, arricchimento per sé e per gli altri, e per la capacità di trasmettere ogni giorno questa positività».

«Vogliamo valorizzare il ruolo delle mamme e la bellezza di esserlo – ha sottolineato Fontana –. Una bellezza che merita di essere riconosciuta e sostenuta. Trovo importante dare spazio a belle storie di vita vissuta e di quotidianità. È un modo per raccontare il positivo della vita, fatto certamente di impegno e sacrificio, ma anche di relazioni, affetti profondi ed esempi che ispirano e regalano grande speranza».

Dalle chat WhatsApp delle mamme al personaggio di "Cammela": la storia di Chiara Anicito

Originaria di Catania e poi trapiantata a Milano per inseguire la sua vocazione per l’arte dello spettacolo, Chiara Anicito è un'attrice e comica, ma anche doppiatrice, speaker radiofonica (e tanto altro ancora). Ma è soprattutto mamma nella vita e nelle sue divertenti parodie e sketch nei panni di “Cammela”, personaggio molto amato e seguito sul web da famiglie e bambini. Si tratta di una madre divorata dall’ansia e dalla paura, che cerca di sopravvivere tirando fuori dal cilindro più di una dose di ironia. Il lampo di genio è arrivato durante il lockdown. Come le è venuta l’ispirazione? Come succede spesso la realtà supera la fantasia. Le è bastato leggere a ripetizione i messaggi di alcune sue “colleghe” mamme sulle frenetiche chat di WhatsApp, che raccolgono commenti e preoccupazioni a volte anche surreali. E poi condirli con la sua esperienza professionale di attrice. Ed ecco che "Cammela" ha preso vita. Con il tempo, i suoi canali social sono “esplosi”. Su TikTok e You Tube ha più di un milione di follower e iscritti. Su Instagram, invece, la seguono oltre 700 mila account. Per un totale di 3 milioni di persone. Il suo talento e la sua passione le hanno fatto vincere anche il prestigioso Premio Charlot, dedicato ai comici emergenti.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, insieme a Chiara Anicito e alla sua famiglia /Presidenza della Camera

Dall'incidente a 19 anni alla laurea in Economia: la storia di Barbara Palma, mamma di cinque figli

La storia di Barbara Palma è ancora più particolare. È originaria di Legnago e vive a Cologna Veneta. È la titolare dell’«Osteria dal Barbesin», che gestisce assieme al compagno Ivano Gallo. Ma per capire la sua vita bisogna fare un passo indietro. Ai tempi delle superiori. Dopo aver conseguito il diploma da ragioniere, Barbara si iscrive alla facoltà di Informatica, a Verona. Inizia a frequentare le lezioni, ma un incidente automobilistico le cambia la vita. Lei ne esce incolume, ma distrugge la macchina che suo papà aveva comprato da pochi giorni. Lo shock la spinge a lasciare gli studi. Non vuole più pesare sulle finanze dei suoi genitori. Così inizia a lavorare. Prima in un’associazione produttiva, poi nello studio di un commercialista. Nel frattempo, la sua famiglia anno dopo anno diventa sempre più grande. Nascono i suoi cinque figli, e intanto riesce anche ad aprire il ristorante. Tutto va a gonfie vele, finché non arriva il Covid. L’attività rimane chiusa per parecchio tempo. Ma Barbara non si perde d’animo. Non sa proprio stare con le mani in mano e così decide di iscriversi nuovamente all’università. Stavolta alla facoltà di Economia. La scorsa estate ha discusso la tesi triennale. Ma adesso vorrebbe puntare anche alla magistrale. Intanto primo il cerchio si è chiuso.