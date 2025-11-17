La Colletta alimentare quest'anno è andata meglio del solito

Non sarà una scatoletta di tonno a saziare le oltre 5,7 milioni di persone che vivono in povertà assoluta in Italia. Né una confezione di riso, né una bottiglia di passata di pomodoro. Eppure, sono questi i «gesti semplici» di solidarietà chiesti dal Banco alimentare in occasione della 29esima Giornata nazionale della Colletta alimentare. Quella della fondazione è una chiamata alla cura degli “invisibili”, a cui ha fatto eco anche papa Leone XIV: «Mentre le cause strutturali della povertà vanno affrontate e rimosse, tutti siamo chiamati a creare segni di speranza». Tradotto: la solidarietà è una responsabilità collettiva. E, se non tutti, molti italiani hanno risposto alla chiamata del Banco alimentare: circa 155mila volontari e oltre 5 milioni di donatori hanno raccolto 8,300 tonnellate di alimenti in un solo giorno, il 5% in più rispetto allo scorso anno. Erano «cittadini di ogni età e provenienza – si legge in una nota della Onlus – che hanno dedicato tempo, cura e attenzione, per quegli “invisibili” che spesso non trovano voce».

I volontari della Colletta alimentare

Alla Colletta ha partecipato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. «Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà – ha commentato l’arcivescovo di Bologna –, la Colletta alimentare è un piccolo gesto che risponde a una domanda importante di come arrivare a fine mese: è un gesto di grande fiducia oltre che una risposta concreta». Con gli alimenti raccolti nei supermercati, Banco alimentare potrà sostenere nei prossimi mesi un milione e 800mila persone bisognose in 7.600 enti caritativi sparsi per tutta Italia. Assieme alle donazioni, però, cresce anche il numero delle persone in fila agli sportelli della Onlus: secondo il rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile, nel 2024 la percezione del rischio di cadere in povertà in Italia si attestava al 18,9%, contro il 16,2% della media europea.

Il primo italiano a donare la propria spesa, anche quest’anno, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Giornata mondiale dei poveri, invece, è proseguita ieri con il tradizionale pranzo offerto da papa Leone XIV nell’aula Paolo VI in Vaticano, al quale hanno partecipato anche cinquanta persone trans. Perché solidarietà è sinonimo di inclusione: «L’attività del Banco alimentare – si legge in una nota della fondazione – vuole essere sempre più uno strumento di inclusione, di relazione e di costruzione di comunità più resilienti, dove nessuno resti ai margini».