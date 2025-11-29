I manifestanti pro Pal hanno devastato la sede del quotidiano “La Stampa”

Condanna unanime da parte delle istituzioni, dopo l’irruzione di un centinaio di manifestanti pro Pal nella redazione del quotidiano La Stampa di Torino. L’assalto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 nella sede di via Lugaro: è accaduto in una giornata in cui la sede era vuota, dal momento che i giornalisti avevano aderito alla giornata di sciopero, indetta dal sindacato di categoria per il rinnovo del contratto. L’entrata dei manifestanti è avvenuta quando, dal corteo in corso per lo sciopero generale, si è staccata una frangia più violenta. All’interno sono state fatte scritte con vernice spray e del letame è stato lanciato contro i cancelli. Pile di giornali e di libri sono state buttate giù dalle scrivanie da manifestanti in parte a volto coperto, tra slogan minatori quali «Giornalista terrorista, sei il primo della lista» e «Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin». Il riferimento è all’imam della moschea di Torino Mohamed Shahin, 47 anni, per il quale nei giorni scorsi è stato emesso un decreto di espulsione da parte della Corte d’Appello di Torino.

«Hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all'aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. Un violento attacco al nostro giornale e all'informazione tutta», ha detto il cdr de La Stampa. Sulla vicenda sono subito arrivati messaggi di solidarietà e condanna bipartisan da parte delle istituzioni e della politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione la sua solidarietà, unita alla ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore del quotidiano per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la solidarietà per quanto è accaduto. La segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso solidarietà e condanna per l’irruzione; un «atto grave e inaccettabile» per il presidente del Senato, Ignazio la Russa. Parole di condanna anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dal governatore del Piemonte Alberto Cirio. L’associazione Stampa Parlamentare e l’Usigrai hanno espresso piena solidarietà al direttore Malaguti, ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti del giornale.

Anche la redazione di Avvenire esprime la sua solidarietà ai colleghi de La Stampa