Genova e l'Avvenire

La prima puntata del Progetto Città è un viaggio tra luoghi, persone ed esperienze per raccontare come sta cambiando Genova e immaginare il suo futuro

Che città è Genova, oggi? Attraverso incontri, interviste e reportage, siamo entrati nel cuore della città per raccontare un posto che non è soltanto un insieme di strade e palazzi, ma una rete di relazioni, esperienze e possibilità. Dalle iniziative che contrastano l'isolamento degli anziani agli spazi che offrono occasioni di incontro e condivisione, fino al rapporto tra turismo, identità e vita quotidiana, ogni storia diventa un punto di osservazione sulla città e sui suoi cambiamenti.

Il Progetto Città di Avvenire è un modo per dare voce a chi, ogni giorno, contribuisce a costruire Genova più attenta alle persone e ai loro bisogni. Un percorso per guardare alla comunità urbana oltre la cronaca, mettere in luce le esperienze che spesso restano ai margini e interrogarsi su quale città vogliamo diventare.

Un racconto corale di Genova delle sue contraddizioni e delle energie che possono trasformarle in nuove opportunità. Perché il futuro di una città si misura anche dalla capacità di prendersi cura di chi la abita.

Il reportage video è a cura di Pino Ciociola.