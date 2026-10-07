Ed è Fantaweekend!

Per l’undicesimo anno consecutivo, forte del costante successo riscosso di stagione in stagione, torna al Teatro Carcano la compagnia bolognese Fantateatro con gli ormai abituali appuntamenti per le famiglie, I Fantaweekend, che andranno in scena in alcuni fine settimana tra l’autunno e la primavera: i classici per l’infanzia trasformati in spettacoli coloratissimi, vivaci e pieni di passione che attingono a piene mani a vari linguaggi artistici per avvicinare fin dalla tenera età al magico mondo del teatro. Si inizia ad ottobre con Pinocchio per celebrare il bicentenario della nascita del suo autore, Carlo Collodi, per poi dare il via alle festività natalizie con Gli elfi di Babbo Natale e al periodo carnevalesco con Il Carnevale degli animali. Passando per Robin Hood e La Regina Carciofona, la rassegna si chiuderà ad aprile con Il Gatto con gli stivali. Scopri tutti gli appuntamenti!
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