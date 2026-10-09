Dal Pnrr sono arrivati 17 miliardi alle scuole, ma molti cantieri restano aperti

Troppo fredde d’inverno, troppo calde d’estate. Inaccessibili per chi ha disabilità o insicure per chi ci lavora. Le scuole italiane da decenni hanno bisogno di ristrutturazioni: secondo l’ultima indagine di Tuttoscuola, poco più di una su dieci possiede tutti e tre i certificati di sicurezza obbligatori. La speranza di studenti e docenti, negli ultimi anni, si è riaccesa grazie ai finanziamenti del Pnrr: circa 17 miliardi di euro a cui sono stati aggiunti quasi 6 miliardi di fondi nazionali. «Veniamo da 50 anni di inerzia e abbandono sostanziale – ha affermato ieri il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, presentando i risultati del Pnrr Scuola –. In tre anni e mezzo siamo riusciti a completare un percorso straordinario». Il ministro snocciola i numeri degli interventi: 215 nuove scuole, quasi 3mila interventi di riqualificazione conclusi, 1.772 mense nuove o ristrutturate e 173.777 nuovi posti tra asili nido e scuole dell’infanzia. «Il percorso è stato possibile grazie al “modello Genova”», puntualizza il Ministro. Il sistema, cioè, che ha concesso poteri commissariali a Comuni e Province.

Molti lavori, però, sono ancora in corso. Secondo la più recente elaborazione della Fondazione Agnelli, che mesi fa aveva analizzato dati risalenti a febbraio, l’avanzamento di spesa del Pnrr per l’Istruzione era fermo al 45%. Aggiornando i dati al 13 giugno, l’ultima data in cui il Regis (la piattaforma unica per il monitoraggio dei progetti del Pnrr) ha pubblicato nuove informazioni, le cose migliorano poco: contando le dieci voci dedicate alla scuola nelle Missioni 2 e 4 del Piano, la percentuale era salita al 48%. Lo stesso Ministro, che ha a disposizione dati più aggiornati, ieri ha parlato di 363 interventi conclusi alle palestre scolastiche e 335 ancora in corso. Succede anche con gli istituti da demolire e ricostruire. A Cordenons, in provincia di Pordenone, a marzo l’impresa aggiudicataria non aveva ancora iniziato i lavori alla scuola dell’infanzia “Rodari”, la cui fine era prevista per il 30 giugno. E almeno fino al 6 agosto, quando il Comune ha pubblicato un affidamento per prove di permeabilità relative alla ricostruzione, il cantiere è rimasto aperto. Secondo i dati del Regis, al 13 giugno alla scuola erano stati finanziati 305mila euro dei 6,5 milioni previsti dal Pnrr.

In generale, moltissime risorse sono state spese nella messa in sicurezza e nella riqualificazione degli istituti scolastici: 3,9 miliardi del Pnrr a cui sono stati aggiunti 1,6 miliardi di risorse nazionali. Gli interventi conclusi, secondo le cifre diffuse ieri dal Ministero, sono stati 2.786 e altri sono ancora in corso. Secondo le elaborazioni di Legambiente sui dati di giugno del Regis, però, prima dell’estate solo il 43% dei progetti previsti era arrivato a termine e il 35% si trovava in fase di collaudo. Ancora più severa la stima della associazione ambientalista sulle nuove scuole costruite con i fondi del Pnrr (215 in tutto, come spiegato ieri da Valditara): a giugno solo il 2% degli istituti previsti sarebbe stato pronto ad aprire.

Ma i finanziamenti del Pnrr non sono serviti solo ad ammodernare e rendere accessibili gli edifici. Circa 1,5 miliardi euro sono stati spesi per la dispersione scolastica. I risultati sono incoraggianti: il tasso è sceso dal 14,2% del 2020 al 7,3% di quest’anno. Non solo: anche la dispersione implicita, ovvero il mancato raggiungimento delle competenze minime alla soglia dei 14 anni, è calata fino al 6,3%. «Un risultato straordinario – festeggia Valditara –. Per la prima volta, in Matematica abbiamo risultati più virtuosi di Francia, Svezia e Germania». Altri 2,1 miliardi di euro sono stati spesi per la “Scuola 4.0”: 155.952, secondo le stime del Ministero, sono state «trasformate in innovativi ambienti di apprendimento». E ancora: 1,5 miliardi sono andati alle Its Academy, che oggi contano 40.854 iscritti. «A questo ritmo – chiosa Valditara – raggiungeremo le necessità del mondo delle imprese nel 2035».

Buona parte dei progetti finanziati con il Pnrr sono stati realizzati al Sud. Secondo l’elaborazione di Fondazione Agnelli, in Campania è arrivato il maggior numero di finanziamenti: 714 milioni di euro. Seguono Puglia (462 milioni) e Sicilia (409 milioni). Ieri Valditara ha aggiornato il dato: il 40% dei 2.786 interventi di riqualificazione alle scuole è stato programmato al Meridione, così come il 56% delle nuove mense, il 51% delle palestre e il 56% dei nuovi posti negli asili nido e nelle scuole d’infanzia. «Risultati eccezionali – conclude Valditara – che vanno oltre le previsioni».