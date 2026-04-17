Chris e gli altri sono tornati ad essere persone sotto un ponte di Manchester

Vivere lungo i canali di Manchester, oggi, è un lusso. Anche l’affitto per la stanza più dimessa supera facilmente le mille sterline al mese. Siamo nel cuore della città post-industriale che è riuscita a reinventarsi dal punto di vista urbanistico , tra ex magazzini di mattoni rossi, ristoranti alla moda e nuovi quartieri residenziali. Eppure, proprio qui, tra il fiume Irwell e il Bridgewater Canal, sotto due viadotti vittoriani attraversati ogni giorno da tram e treni, è nato un luogo che rovescia la logica dell’abitare a cui anche noi italiani stiamo finendo con l’assuefarci nelle nostre grandi città. Si chiama Embassy Village ed è un piccolo villaggio di 40 monolocali affacciati sull’acqua. Dimenticate l’housing per pochi e gli esperimenti chic di rigenerazione immobiliare. Per viverci non servono redditi alti, ma l’esatto contrario: essere senza casa e pronti a rimettere insieme la propria vita.

Una delle 41 casette del villaggio / Embassy

Il terreno su cui sorge il villaggio è stato concesso gratuitamente per 125 anni dal Peel Group, il colosso immobiliare che a Manchester ha dato vita a MediaCity e al Trafford Centre. Lo stesso gruppo possiede il canale: significa che chi ci abita può pescare, andare in kayak, passeggiare lungo gli argini, coltivare fiori e piante. A gestire il progetto è appunto Embassy, un’organizzazione cristiana nata nel 2019 sull’onda dell’emergenza abitativa in città e che ha immaginato il villaggio come una sorta di “prova generale” della vita che verrà: uno spazio di passaggio, cioè, strutturato per accorciare il più possibile il tragitto tra strada e casa vera, evitando l’istituzionalizzazione delle cosiddette soluzioni d’emergenza, dalle mense ai dormitori. Ad averne la prima visione è stato Sid Williams, figlio di missionari, un’infanzia trascorsa in Rwanda fino ai giorni terribili del genocidio del ‘94, che hanno costretto la sua famiglia a lasciare casa e sperimentare in prima persona il dramma di perdere tutto: «Quando siamo tornati in Inghilterra mi sono reinventato come grafico, ma non funzionava». Poi il lavoro sul fronte dell’educazione e della rieducazione giovanile, fino alla decisione insieme ad alcuni amici e Tess (che è diventata sua moglie) di trasformare un bus da tournée musicali di lusso in un dormitorio mobile. «Nell’economia rovesciata del Vangelo – racconta – gli ultimi sono i veri Vip e noi abbiamo deciso di prenderlo sul serio. Abbiamo però capito in fretta che l’alloggio d’emergenza a breve termine non era sufficiente, così abbiamo iniziato a formare i nostri primi responsabili del “reinsediamento a tempo pieno”. Serviva un programma, non un rifugio». Sid insiste sul fatto che anche in Inghilterra ormai la maggior parte delle persone senza casa non arriva sulla strada a causa della dipendenza da alcol o da droga, ma in seguito a una frattura relazionale. «Circa il 60% degli homeless è reduce da una separazione. E sempre più spesso parliamo di persone comuni, quelle che fino a pochi anni fa riuscivano a stare a galla». I numeri gli danno ragione: a Manchester una persona su 61 è senza casa, mentre per un uomo adulto e abile al lavoro l’attesa per una casa popolare può superare i quindici anni. Un tempo infinito. Embassy prova a stare dentro questo divario con un modello intensivo: un operatore a tempo pieno ogni sei residenti, percorsi su misura per imparare a gestire un bilancio, cucinare, mantenere un impiego. Chi non lavora viene accompagnato nella richiesta del sussidio, circa 625 sterline mensili, che coprono l’affitto e le spese di base. «È una specie di apprendimento guidato – spiega ancora Sid –. C’è molta presenza, molto sostegno. Ma è proprio questo che riduce drasticamente il rischio di tornare indietro».