Centrodestra avanti in Veneto, campo largo in Campania e Puglia
di Redazione
Le prime proiezioni confermano gli exit poll e i pronostici della vigilia. L'affluenza è in picchiata ovunque
November 24, 2025
Le prime proiezioni confermano i dati degli exit poll e i pronostici della vigilia. In Veneto Alberto Stefani, candidato della coalizione di governo, è dato al 60,5%. Giovanni Manildo, sostenuto dal campo largo al 0,8%. Mentre l'outsider, Riccardo Szumski al 6,6%.
In Puglia Antonio Decaro è dato al 69,2%, mentre lo sfidante del centrodestra, Luigi Lobuono, al 28,8%. La candidata della sinistra radicale, Ada Dono raggiungerebbe appena l'1,2%. In Campania, infine, il pentastellato Roberto Fico arriva al 59,5%, Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, al 35,3% e Giuliano Granato, anche lui sostenuto da altre liste di sinistra, al 3,2%.
