Attacco hacker: nel mirino portale privato di medici

Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata - chiamata Paziente Consapevole - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull'attacco, presumibilmente dall'est Europa, indaga la polizia Postale coordinata dal pm della procura di Milano Enrico Pavone. Il reato ipotizzato è truffa. Al momento il sito appare spostato su «un indirizzo sicuro», ma anche cliccando su quel link appare una pagina in «manutenzione». Le mail, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, provengono da una inesistente società di recupero crediti di Monza, che chiede agli utenti di pagare presunti arretrati per prestazioni sanitarie presentando dati anagrafici e tipologie di patologie ed esami realmente attinenti alla storia clinica di quei pazienti.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Regione, per confernare che in Lombardia non ci sono stati furti di dati né sui sistemi sanitari centrali regionali né su quelli delle singole aziende sanitarie. Lo precisa la Direzione generale Welfare. «Dalle verifiche tecniche effettuate - fanno sapere dalla direzione generale Welfare - non risultano furti o compromissioni di dati, né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie». «Dell'accaduto - conclude la nota - è stata informata la Polizia Postale che sta indagando anche con il supporto delle strutture di Privacy e CyberSecurity e del Computer Security Incident Response Team di ARIA Spa».