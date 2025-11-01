Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti 3 alpinisti, 2 dispersi

Nella zona del gruppo dell'Ortles un gruppo di cinque alpinisti tedeschi è stato travolto. Altri due sono dispersi

Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Una valanga si è staccata e ha travolto un gruppo di cinque alpinisti di nazionalità tedesca: ci sono al momento tre vittime, come riporta il Soccorso alpino.

Le operazioni di soccorso sono state sospese per l'oscutirà, coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda (comune di Stelvio), in provincia di Bolzano. Come riporta il Soccorso alpino di Solda, il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto: i tre alpinisti risultano deceduti. Nel secondo gruppo, formato da 4 persone, due sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse. Le ricerche sono tuttora in corso con l’impiego dell’elicottero Pelikan 3, supportato da droni.

Il gruppo di escursionisti stava scalando la parete nord. La tragedia si è consumata a circa 3.200 metri. L'allarme è scattato verso le 15.50 dopo che la slavina si sarebbe staccata da sotto la cima. Tra gli appassionati di alpinismo e scialpinismo la Cima Vertana, alta 3.545 metri, è una delle più frequentate nella zona dell'Ortles. Sul posto si sono recati due elicotteri, 'Pelikan 1' e 'Pelikan 3', i vigili del fuoco volontari di Solda, il Soccorso alpino di Solda, agenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro.

Lo scorso anno, sulla stessa cima Vertana erano stati travolti altri due scialpinisti dal distacco di una valanga.