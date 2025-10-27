All'università Europea di Roma dialogo sul futuro della speranza

La speranza come filo conduttore. Un dialogo in particolar modo per affrontare il tema del futuro della speranza, non a caso nell'anno giubilare ad essa dedicato. L'appuntamento, in cui si confronteranno anche i docenti dell'ateneo si terrà mercoledì 29 ottobre dalle 9.30, all’Università Europea di Roma (UER), via degli Aldobrandeschi 190. Questo infatti è il tema del convegno conclusivo del progetto triennale “The Future of Hope: an interdisciplinary dialogue”, promosso dal Centro di Formazione Integrale dello stesso ateneo.

«Continua il nostro dialogo, culturale e scientifico, sul tema della Speranza nel mondo contemporaneo», spiega Renata Salvarani, coordinatrice del progetto e docente di Storia del Cristianesimo nell’UER, ricordando che «ai convegni svolti nel 2023 a Roma e nel 2024 a Bruxelles hanno partecipato numerosi professori, che si sono confrontati sui risultati delle loro ricerche».

Fra le attività della mattinata di convegno, ci sarà anche la presentazione del volume “The Future of Hope”, che raccoglie gli atti dei precedenti incontri. Introdurranno i lavori Padre Pedro Barrajón LC, rettore dell’UER, e Padre Enrico Trono LC, direttore del Centro di Formazione Integrale.

Padre Enrico Trono LC

«Siamo felici di concludere questo bellissimo percorso a Roma, nell’anno del Giubileo della Speranza», sottolinea Padre Enrico Trono LC, per cui «i precedenti convegni sono stati un’esperienza preziosa di dialogo e di confronto, in un momento storico in cui il mondo ha veramente bisogno di guardare al futuro con speranza, ispirandosi alla visione di Papa Leone XIV, che ci invita costantemente a cercare l’amicizia e la pace nella vita quotidiana».



Ulteriori informazioni sul progetto triennale “The Future of Hope” in questo link: