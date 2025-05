Mel Gibson con i suoi collaboratori a Ginosa - -

Dopo i sopralluoghi dell'altroieri a Matera per il suo film Resurrection, è stato avvistato ieri a Ginosa (Taranto) Mel Gibson con alcuni suoi assistenti. L'attore e regista per il sequel di The Passion, il film sulla Passione di Cristo, ha visitato le grotte del rione Il Casale di Ginosa, splendida zona naturalistica con un antico villaggio troglodita. Nella zona ogni anno si svolge l'imponente Passio Christi, sacra rappresentazione che coinvolge tutti i cittadini. L'attore sarà in questi giorni anche a Laterza e Altamura per cercare le location ideali per ambientare la sua pellicola sulla Resurrezione di Gesù con protagonista Jim Caviezel. Le riprese inizieranno ad agosto a Cinecittà, Matera e in Puglia.