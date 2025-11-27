Gutenberg indaga il male assieme a Hannah Arendt

Il 28 novembre Gutenberg compie assieme ad Hannah Arendt un’indagine sul male. Difficile trovare una figura che abbia affrontato con la stessa lucidità i problemi al cuore del Novecento, dalla Shoah ai totalitarismi. A cinquant’anni dalla morte, la filosofa appare drammaticamente sempre più attuale in una società in cui le macchine digitali si intrecciano a tentazioni fasciste. Indicando vie di uscita. L'inserto culturale di Avvenire propone alcuni testi inediti in italiano, illustrati da Simone Paliaga, nei quali la filosofa si interroga su cosa resta dell'umano quando l'automazione e la tecnologia ridefiniscono la nostra vita quotidiana, la memoria e il senso del tempo. Il saggista tedesco Wolfram Eilenberger, intervistato da Gianni Santamaria, spiega come la Arendt abbia indicato la via verso una società più consapevole, attenta alla libertà e al dialogo, mentre Roberto Righetto riflette sulla sua eredità filosofica sulle responsabilità dell'uomo moderno. La storica Anna Foa rilegge il concetto arendtiano di banalità del male, coniato in occasione del Processo Eichmann ma calandolo nel contesto contemporaneo, e Alessandra De Luca presenta il film Norimberga di James Vanderbilt dedicato alla psicologia dietro al Processo di Norimberga.

La copertina di Gutenberg n. 51, 28 ottobre 2025

I Percorsi si aprono on la riflessione di Olimpia Niglio, in dialogo con Leonardo Servadio, sull'inscindibile nesso tra culto e cultura, visibile in tanti luoghi sacri nel mondo; il tema della vecchiaia è declinato dalla fotografie di Cheyle St. Onge, intervistata da Francesca Orsi, e dalla lettura di Lisa Ginzburg del libro di Julia Deck Ann d'Inghilterra. Due figure centrali del pensiero contemporaneo, Karl Barth e Søren Kierkegaard, ci guidano nella sfida del dire (o non dire) Dio, mentre due poeti, Paolo Butti e Stefan Damian, ci conducono cammino di risalita dal buio alla speranza.