Egitto, riemerge Al-Qalāyā: il gigante nascosto del monachesimo cristiano

Un’imponente scoperta archeologica nel Delta del Nilo scrive pagine inedite su ciò che sappiamo sulle origini del monachesimo cristiano. Nel sito di Al-Qalāyā, nel governatorato di Beheira, una missione egiziana ha riportato alla luce un vasto complesso religioso risalente a circa 1.500 anni fa, oggi indicato dagli studiosi come il secondo più grande agglomerato monastico della storia del cristianesimo. L’annuncio, diffuso dal Ministero del Turismo e delle Antichità, proietta questo luogo — finora poco considerato rispetto ai celebri monasteri dell’Alto Egitto — al centro del dibattito internazionale sulle prime forme di vita religiosa organizzata.

L’area degli scavi / Ministero del Turismo e delle Antichità

Un centro spirituale dimenticato. Per lungo tempo, la nascita del monachesimo è stata associata quasi esclusivamente alle regioni desertiche meridionali dell’Egitto, culla di figure come sant’Antonio Abate. Oggi, però, Al-Qalāyā emerge come un polo alternativo e complementare, situato nel cuore fertile del Delta del Nilo. Secondo gli archeologi del Consiglio Supremo delle Antichità, il sito rappresenta uno dei primi esempi di organizzazione monastica su larga scala. Qui si osserva chiaramente il passaggio da una vita eremitica, isolata e individuale, a una struttura più complessa, basata su comunità organizzate e interconnesse.

La scoperta: una foresteria del V secolo. Tra i ritrovamenti più significativi figura un edificio del V secolo d.C., probabilmente utilizzato come foresteria per accogliere pellegrini e visitatori. La struttura è composta da 13 ambienti, tra cui celle monastiche, spazi comuni, aree dedicate all’insegnamento e ambienti destinati all’ospitalità. Un dettaglio particolarmente rilevante è la presenza di una sala di preghiera orientata verso est, secondo la tradizione cristiana, con una croce scolpita nella pietra calcarea inserita in una nicchia: un elemento tipico delle prime architetture liturgiche. Questa organizzazione suggerisce che Al-Qalāyā non fosse un semplice ritiro spirituale, ma un centro dinamico, frequentato da religiosi, pellegrini e nuovi adepti.

Affreschi rinvenuti nella struttura del V secolo ad Al-Qalāyā, raffiguranti figure monastiche paleocristiane e simboli decorativi copti / Ministero del Turismo e delle Antichità

Arte e simbolismo del cristianesimo primitivo. Il sito si distingue anche per la ricchezza delle sue decorazioni. Gli affreschi rinvenuti — tra i meglio conservati esempi di arte copta delle origini — raffigurano monaci, motivi geometrici e decorazioni vegetali. Particolarmente suggestivo è un murale con due gazzelle immerse in un contesto botanico, racchiuse in una composizione circolare carica di significati simbolici. Non si tratta di semplici ornamenti: queste immagini rappresentano vere e proprie narrazioni visive della fede, del rapporto con la natura e dell’identità spirituale delle comunità monastiche.

Tracce di vita quotidiana. Oltre agli elementi architettonici e artistici, gli scavi hanno restituito numerosi reperti che raccontano la vita di tutti i giorni: ceramiche, frammenti con iscrizioni, ossa animali e conchiglie, utili per ricostruire dieta, economia e abitudini. Tra le scoperte più toccanti spicca una stele funeraria in lingua copta, dedicata a un uomo identificato come “Apa Kyr, figlio di Shenouda”. Un dettaglio che restituisce una dimensione umana a un sito altrimenti monumentale.

Si ritiene che l'iscrizione funeraria scoperta nel sito monastico di Al-Qalāyā commemori un monaco dei primi tempi della vita monastica / Ministero del Turismo e delle Antichità

Una nuova geografia del monachesimo. Dal 2023, le campagne di scavo hanno portato alla luce numerose “manshubiyyat”, ovvero gruppi di celle monastiche, insieme a edifici di servizio e strutture comunitarie. L’insieme di questi ritrovamenti conferma che Al-Qalāyā era un centro vasto e organizzato, con un ruolo di primo piano su scala regionale e probabilmente anche internazionale. Questa scoperta mette in discussione la visione tradizionale della diffusione del monachesimo, suggerendo che il Delta del Nilo abbia avuto un’importanza molto maggiore di quanto si pensasse.

Scritte del sito monastico / Ministero del Turismo e delle Antichità

Un sito destinato a riscrivere la storia. Con il proseguire delle ricerche, Al-Qalāyā si candida a diventare uno dei siti chiave per comprendere lo sviluppo delle prime comunità cristiane. La sua estensione, la complessità delle strutture e lo stato di conservazione offrono un’occasione unica per studiare da vicino la nascita della vita monastica organizzata. Più che una semplice scoperta archeologica, Al-Qalāyā rappresenta un cambio di prospettiva: dimostra che alcuni dei centri spirituali più influenti della storia sono rimasti nascosti per secoli, pronti oggi a riscrivere le origini del cristianesimo.