Piazza del Lionetto a Udine

Piazzetta del Lionetto è il cuore di Udine. Un cuore che s’illuminerà a ogni nascita nell’ospedale cittadino. Una volta le campane suonavano a festa, oggi c’è un lampione che si accende: «Sarà la Clinica ostetrica – spiega l’assessore alla Salute Giovanni Barillari – ad attivare la luce. Il lampione resterà acceso mezz’ora per festeggiare una nuova vita con una luce azzurra o rosa». Potranno essere gli stessi genitori ad accendere la luce, dando ancora più significato all’iniziativa.

L’intuizione del progetto «Luce della vita» è del Consorzio di cooperative sociali “Il Mosaico”, ed è stata fatta propria dal Comune. «L’idea mi è venuta vedendo quanto fatto dal Comune di Bologna, che ha istituito un lampione per i neonati – spiega il direttore della cooperativa Marco Peronio –. Credo sia un atto di grande speranza». In corrispondenza col lampione sarà posizionata una targa per spiegare il significato della luce. «Crediamo sia un bel modo di comunicare un lieto evento, coinvolgendo anche la città» sottolinea il sindaco Pietro Fontanini. In effetti, conferma la direttrice della Clinica di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale, Lorenza Driul, «dare il benvenuto ai nuovi nati è certamente una bella iniziativa, soprattutto in un periodo di denatalità.

Lo scorso anno a Udine ci sono stati 1. 514 nati: speriamo di accendere sempre più spesso questa luce durante le nostre giornate». «Tra tutti noi c’è un legame diretto – dice il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale –. È importante dare valore alle nascite».