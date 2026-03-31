«Valori non negoziabili? Ho conosciuto un loro vero testimone»

Carlo Casini nel ricordo di Giovanni Fossi, che lo conobbe nel comune servizio al Conservatorio San Pier Martire di Firenze. E che del Servo di Dio custodisce un ricordo incancellabile

Dal 1978 al 2018 il Servo di Dio Carlo Casini è stato presidente del cda del Conservatorio San Pier Martire a Firenze, scuola impegnata da secoli con le Suore Domenicane nell’istruzione ( www.conservatoriosanpiermartire.it ) sostenendo anche le ragazze-madri. Al figlio di Carlo, Francesco, attuale presidente, sono giunte testimonianze inedite sul padre. Pubblichiamo quella di Giovanni Fossi, componente del Consiglio d’amministrazione dal 2011.

Il 19 novembre 2021 partecipai a un convegno a Prato, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, dal titolo “Il pensiero giuridico di Carlo Casini: il diritto alla vita, il diritto per la vita”. Nell’introduzione il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini disse di lui: «Un uomo che non ha mai offeso nessuno, un uomo che non ha mai prevaricato, un uomo che mai ha introdotto il criterio dell'inimicizia, della distanza e del sospetto nei confronti dei suoi interlocutori. Noi abbiamo bisogno di questo: di giuristi, certo, ma di testimoni ancora di più».

Quando tanto spesso si parla di valori, e ancor più di valori non negoziabili, credo che la testimonianza di vita sia ciò che distingue chi li rispetta da chi non li rispetta.

Conobbi l'onorevole Casini molti anni fa come componente del Consiglio del Conservatorio San Pier Martire, di cui lui era presidente. Lo conoscevo di nome, avevo letto i suoi articoli, ascoltato i suoi interventi pubblici, e ne condividevo i valori, che per me erano obiettivi lontani ma luminosi. La conoscenza diretta, negli anni in cui ebbi la possibilità di frequentarlo nelle riunioni di Consiglio, mi porta oggi ad affermare la mia totale consonanza con le parole del Vescovo di Prato.

Gli uomini passano, ma i valori restano. E restano gli esempi. Carlo Casini è passato su questa terra, ma di lui restano indelebili i valori, perché li ha vissuti nella quotidianità, diventando esempio per chi vuole capire.