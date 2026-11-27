«Noi finanziamo la ricerca perché serviamo una comunità di pazienti. Ma la comunità di pazienti viene servita se la ricerca diventa terapia. Fondazione Telethon è l’unico ente benefico al mondo che ha le competenze, gli strumenti, la struttura interna per fare sviluppo clinico: non ne esistono altre». Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon da due anni e mezzo, spiega così la logica che ha portato all’accordo con l’Ospedale pediatrico Benioff dell’Università della California a San Francisco (Stati Uniti) per l’utilizzo di Waskyra, la terapia genica per curare la sindrome di Wiskott-Aldrich (Was) – rara forma di immunodeficienza causata da un’alterazione del gene Was, collocato sul cromosoma X – messa a punto dai ricercatori dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano. «Vengo da una esperienza di 25 anni nell’industria farmaceutica e biotecnologica – racconta Villa – e sono giunta qui per portare le mie competenze nel momento in cui Fondazione Telethon si avviava in questa nuova fase del suo percorso: non solo finanziatrice della ricerca, ma anche titolare dell’immissione in commercio delle terapie sviluppate nei suoi laboratori».

Nel dicembre 2025, Telethon otteneva l’approvazione di Waskyra da parte della Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti. Cosa è successo poi?

Per aiutarci nelle operazioni commerciali con la nostra terapia genica, abbiamo trovato negli Stati Uniti Orphan Therapies, un partner non profit focalizzato sull’accesso commerciale a terapie approvate per malattie ultra rare, e siamo giunti a sottoscrivere un accordo per la fornitura di Waskyra all’Ospedale pediatrico Benioff. Il contratto è un documento di 80 pagine, molto complesso: ci sono questioni di responsabilità, assicurative, di controlli di qualità, eccetera. Un secondo ospedale verrà annunciato a breve, e con altri due abbiamo in corso la definizione dell’accordo.

Qual è l’iter della terapia dall’Italia agli Stati Uniti?

Quando un paziente con il difetto genetico che causa la Was viene dichiarato eleggibile alla terapia genica, viene sottoposto a un processo di aferesi cellulare. Gli vengono prelevate cellule staminali dal midollo osseo, inviate in Italia attraverso una spedizione speciale al sito produttivo di Agc Biologics, dove vengono geneticamente modificate secondo la terapia messa a punto al SR-Tiget. Le cellule così corrette prendono nuovamente l’aereo e tornano negli Stati Uniti per arrivare dal paziente, al quale – dopo una chemioterapia che ne favorisca l’attecchimento – vengono nuovamente trapiantate nel midollo osseo. Le cellule corrette forniscono il Dna modificato al paziente, che progressivamente si trova libero dalla malattia in modo definitivo con un solo trattamento. Ovviamente si tratta di terapie che richiedono un ospedale di primissimo livello, e anche negli Stati Uniti non supereranno la decina.

Perché Fondazione Telethon si è lanciata in questa avventura “imprenditoriale”?

Fondazione Telethon nasce per finanziare la ricerca “mossa da curiosità” su malattie rare che non attiravano l’industria per l’esiguità dei pazienti: una volta raggiunto il modello validato di una cura, poteva passarlo a un’azienda farmaceutica. Questo schema ha funzionato fino al 2018-2020, finché cioè l’industria ha pensato di poter costruire un business sulle malattie rare, contando su prezzi di rimborso piuttosto alti, visto che i farmaci riguardavano pochi pazienti. Ma quando è stato chiaro che i sistemi sanitari non potevano sostenere questi costi, l’interesse industriale si è spento. Anche la nostra prima terapia genica per la Ada-Scid, già in commercio (Strimvelis), ci è stata “restituita” dall’azienda che la produceva perché non più remunerativa. La Fondazione a questo punto, con coraggio, ha preso la decisione di portare sul mercato in prima persona le terapie: una svolta all’insegna della sussidiarietà tipica del Terzo settore. Ed è diventato il primo ente benefico (charity) a essere detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco. Con la responsabilità, a questo punto, di distribuirlo, vendendolo ai sistemi sanitari a un prezzo fissato sul costo, ma che renda disponibile le terapie per i pazienti. E continuando a garantire i trattamenti “pro bono” per malati che arrivano da Paesi svantaggiati, dove non esiste copertura sanitaria.

Che cosa ha comportato questo impegno per Fondazione Telethon?

Finanziare ricerca e non coprire il ponte che la rende una cura non sarebbe essere fedeli alla nostra missione. Noi non finanziamo ricerca per amore della ricerca in sé o per pubblicare articoli, ma perché serviamo una comunità di pazienti. Dopo che abbiamo avuto l’approvazione dalla Fda, ci hanno scritto da tutto il mondo ricercatori chiedendo di portare in clinica le loro scoperte. Ma se finanziare la ricerca di base è costoso, richiede tempo e comporta molti fallimenti, la ricerca clinica è costosissima: ha un moltiplicatore di tre zeri. La terapia genica è un’arma straordinaria, che ha il potere di cambiare la condizione da uno stato di malattia a uno di salute, ma la barriera tecnologica ed esecutiva è straordinariamente alta. E nessuno ha desiderio di farsene carico: questo dà più valore al fatto che Fondazione Telethon sta gestendo un processo di eccezionale complessità, con tecnologia industriale avanzata e di frontiera. Confidiamo che questo modello venga replicato da altri. Osservo anche che qui sono stati bravi (io sono arrivata da poco) a rendere sostenibile questo modello virtuoso sia grazie alle donazioni dei cittadini sia grazie ai proventi – reinvestiti integralmente in ricerca – della proprietà intellettuale. Infatti tanta della scienza che facciamo, dalle piattaforme tecnologiche ai modelli biologici, trova applicazione anche al di fuori delle malattie genetiche rare: abbiamo imparato a valorizzarla e la cediamo ad altre realtà industriali che ci pagano delle royalties. Abbiamo allungato la nostra catena del valore di un pezzo fondamentale, restando radicalmente fedeli alla nostra missione. La generosità di tanti italiani, che hanno avuto fiducia nella scienza e hanno creduto in una società che non lascia nessuno indietro, ha reso possibile per la prima volta nel mondo una farmaceutica non profit. Mi pare bello ricordarlo, quando siamo alla vigilia della 37ª Maratona Rai.