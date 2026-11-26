Il pensiero è corso subito – come già tante altre volte – all’ultimo capitolo di quell’incredibile romanzo di George Orwell che è “ La fattoria degli animali”: «Tutti gli animali sono eguali ma alcuni animali sono più eguali degli altri». Niente di nuovo sotto il sole. Accade non poche volte che chi ha lottato e sofferto per un mondo più giusto, arrivato al potere, dal potere si lascia ammaliare e, anziché servire, volentieri si lascia servire. La storia è zeppa di questi tradimenti. Si parte insieme, si fanno battaglie, si rischia la vita per un ideale altissimo. Si manifesta, si grida: « Siamo tutti uguali», poi...

Il presidio delle militanti femministe di "Non una di meno" a piazza Pia a Roma, in fondo a via della Conciliazione, nella Giornata contro la violenza sulle donne (Fotogramma)

La donna è stata tanto bistrattata negli anni in cui noi non c’eravamo: adesso che ci siamo ci impegniamo perché goda di ogni suo diritto. Non solo le donne intraprendenti, benestanti, giovani, colte, ma tutte le donne, nessuna esclusa. “ Non una di meno”. Meraviglioso. Questa sì che è vera democrazia. Programma da scrivere a caratteri cubitali. No alla violenza sulle donne. Non solo. No alla violenza sui bambini. No alla violenza sugli animali. No a ogni tipo di violenza.

Andando avanti, incontriamo anche donne che hanno il coraggio di scendere fino in fondo e gridano: « No anche alla violenza sulle donne nel grembo materno». Ed è a questo punto che scoppia la bomba tra le due visioni. Chi è in contraddizione? Chi ha ragione? Chi ha torto? Ognuno combatte le proprie battaglie. “Tutti gli animali sono eguali” era scritto nei comandamenti affissi nella fattoria. Ci avevano creduto i cavalli, le pecore, le galline. Pagheranno cara la loro ingenuità. La legge del più forte e degli scaltri è sempre dietro l’angolo. Quando nella fila dei deboli ci siamo noi, piagnucoliamo, ci ribelliamo, gridiamo, lottiamo.

Lentamente, molto lentamente, si va avanti. Le cose, lentamente, cambiano. Lentamente, arrivano i primi successi. No alla legge del più forte, dunque. Sì al dialogo, al confronto, alla conoscenza reciproca. “Tutti gli animali sono eguali”. Salvo scontrarsi poi con la cruda realtà.

Roma, manifestazione il 25 novembre di “Non una di meno”. Chi marcia è nostra amica. Chiede quello che chiediamo noi da sempre, e non solo con le parole, ma con i fatti. Passa il “civilissimo corteo” davanti alla sede dell’associazione “Pro Vita e Famiglia”. Dentro ci sono tante persone, tra cui alcune donne. Le stesse donne che chi sta manifestando vuole difendere dagli orchi malvagi. Donne che si impegnano per rimanere accanto ad altre donne. Donne amiche, dunque, complici, compagne di battaglia? Macché. Queste donne agli occhi di qualcuna che sfila per la strada hanno commesso un peccato mortale, anzi, un vero e proprio sacrilegio: amano le donne – e i maschietti – fin dal loro concepimento. Hanno preso sul serio il programma “Non una di meno”. Per questo il gruppo non le riconosce. Sono diverse. Vanno combattute.

Prima di nascere, la donna, quindi, non è donna? Il discorso si fa serio. Meglio buttarla in caciara. Come fai a dire che la bellissima donna che sei oggi quando era nel grembo della donna che sarà sua mamma donna non era? Come fai a convincermi e a convincerti che stai lottando contro la violenza sulle donne se tu per prima le scagli contro bottiglie, petardi, oggetti di ogni tipo e la costringi a chiudersi dentro, com’è accaduto a Roma? Non ti accorgi della contraddizione in cui sei caduta?

Grazie, George Orwel. Fermi. Qualcosa si è inceppato se ci son voluti i poliziotti – per la maggior parte maschi – per mettere in salvo alcune donne dalle donne che manifestavano contro la violenza sulle donne. Un noioso scioglilingua? No, un dramma. Un consiglio: o cambiate nome al vostro movimento oppure abbiate il coraggio di abbracciare anche le donne che amano e difendono le donne ancora prima di nascere. Tutti gli animali sono eguali? Non esageriamo. Alcuni – lo sanno tutti – sono più eguali degli altri.

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