In un recente congresso dell’American Society of Clinical Oncology sono stati presentati i risultati di uno studio su circa mille pazienti operati di tumore al colon che dimostrano in modo inequivocabile come l’esercizio fisico (camminate rapide, esercizi programmati e guidati) riduce significativamente le ricadute, aumentando le percentuali di guarigione. Dati ottenuti con rigore, accreditati da prestigiose riviste scientifiche, che ribadiscono come un comportamento possa aumentare le possibilità di guarigione. Dimostrazione scientifica di quanto la saggezza popolare raccomandava sull’importanza del movimento nelle fasi di recupero dopo malattie importanti.

Ricerca medica, dunque, che non solo si occupa di terapie sofisticate, di indagini molecolari di intelligenza artificiale, ma anche di approcci di vita quotidiana utilissimi per il benessere completo del malato e per la sua guarigione. Non solo guarire con farmaci di ultima generazione e interventi chirurgici di alto livello, ma anche con protocolli di procedure semplici come il moto impiegato e valutato scientificamente. Una offerta terapeutica a “tutto tondo”. È il compito della medicina: offrire il meglio per la vita dei malati.

Ma nonostante questi sforzi quante vite si salvano a confronto delle migliaia che si perdono per eventi bellici e per fame? È disarmante pensare agli sforzi che la medicina moderna fa per aiutare il genere umano e ai disastri provocati dall’uomo per renderli inutili. Il rispetto della vita non è universalmente perseguito. Sembra che l’umanità proceda su vie parallele: da una parte il grande impegno per far stare bene le persone, dall’altra l’assoluta noncuranza per le vite dei popoli.

Mi si dirà che le scoperte scientifiche sono comunque di grande aiuto per l’umanità: i salvati però non equivarranno mai ai morti prodotti dalla cattiveria umana. La medicina, la ricerca clinica, le campagne di prevenzione, l’impegno dei singoli e del volontariato, che impatto hanno di fronte alle migliaia di morti per guerre e per fame? Ricerchiamo, curiamo per salvare o allungare la vita dei nostri simili, ma siamo piccole gocce nel maremagnum dei disastri che una umanità distorta provoca. Una vita salvata dalla buona medicina è poca cosa di fronte a un drone che ben posizionato ne annienta centinaia.

Ippocrate si rivolterebbe nella tomba: «Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa... In tutte le case che visiterò entrerò per il bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario...». Ma allora quale è allo stato attuale il valore del continuare a ricercare e lavorare per la vita dei singoli? È, oltre a un impegno morale, la fedeltà a una scelta etica, la testimonianza che la scienza medica difende comunque la vita umana e la sua conservazione a fronte di ipocrisie e contraddizioni irrispettose del dolore provocato. La comunità scientifica dovrebbe alzare la voce e denunciare queste contraddizioni , lei che lavora per la vita che altri, poi, spezzano.