Più figli? Diamo diritti veri alle donne. E vinciamo le paure

Una storica voce femminile del cattolicesimo italiano impegnato nella politica e nella società legge i nuovi dati Istat sulla denatalità e sul crescente rinvio della maternità. E avanza qualche proposta, Costituzione alla mano

Il dato incontrovertibile è la crescita della denatalità: dal deserto al gelo delle nascite. Queste dipendono per la quasi totalità dei casi dal desiderio di una coppia di avere figli, ma tra i due la parte che dovrà sopportare il fardello fisico e psichico della gravidanza, nonché i risvolti riguardo al lavoro e alla eventuale carriera, è la più debole, la donna. Se riflettiamo sul contesto non ci sembra di individuare situazioni che facilitino o promuovano il desiderio di maternità.

Ci sono “spie” di situazioni anomale, come le future mamme che, nell’attesa del momento opportuno per diventarlo davvero, ricorrono alla crioconservazione degli ovuli, o come coppie dello stesso sesso che aspirano a rendere solida e con un futuro di affetti familiari la loro vita in comune e si rivolgono alla gravidanza surrogata, peraltro giustamente vietata nel nostro Paese.

Si tratta di fenomeni senza rilievo statistico quanto all’aumento della natalità, anche se in qualche misura sembrano essere rivelatrici di un desiderio di maternità. La maternità come esperienza in sé oggi non sembra invece attrattiva. Perché? Le risposte di sociologi o economisti sono certo ricche e importanti ma non sufficienti a suggerire il da farsi. La maternità, secondo la nostra Costituzione, è valore sociale, e a questo valore dobbiamo far riferimento per capire se, a quella parte debole, serva qualcosa per non temerla, come invece accade.

Possiamo fare un esercizio insieme: non solo le donne ma anche gli uomini facciano per un momento un esame di coscienza mettendosi nei panni di chi deve diventare madre. In che mondo siamo: guerre, difficoltà economiche, penuria di servizi, allarmi sociali vecchi e nuovi. Una mamma milanese mi ha chiesto pochi giorni fa: “Come si fa a tirar su un figlio che non rompa le vetrine?”...

Non esiste il premio Nobel per i genitori, ma c’è il dovere di costruire intorno a loro le opportunità di coesione sociale, di aggregazione, di cultura, con una scuola a tempo pieno, asili nido, oratori accoglienti per tutti e sempre aperti... Come mai nessuno sembra opporsi più ai centri commerciali aperti anche di domenica, il giorno che moltiplica le occasioni per essere presenti in casa tutti insieme?

Il primo modo per ridurre la paura è costruire la serenità sociale, grazie all’impegno delle istituzioni per prime, insieme a realtà intermedie adeguatamente valorizzate, tutti insieme per ordire una comunità che non teme più le solitudini, gli abbandoni, le violenze.

Poi arrivano le domande: quando è il momento giusto per avere un figlio? Sarò all’altezza? Sarà sano oppure no? Quali risposte nel caso di disabilità, quali aiuti? Anche a queste angosciose domande può e deve rispondere una comunità organizzata con i servizi e la “fraternità”: riconoscere e riconoscersi uguali quanto ai bisogni senza distinzione di status sociale.

Se la maternità è un valore sociale, la società e le istituzioni non possono “scaricarlo” sulla famiglia, e in particolare sulla donna.

Ci sono esempi virtuosi di soluzioni per valorizzare la maternità e far fiorire vite, che sono una ricchezza per tutti. In Italia la provincia di Bolzano registra sempre un buon livello di natalità. In altri Paesi europei si sono cercate soluzioni che si possono imitare, con adattamenti legati alle proprie consuetudini e legislazioni. Sappiamo che la paura è una condizione emotiva incontrollabile che si vince solo creando situazioni di tranquillità e sicurezza, non solo attuale ma soprattutto proiettata nel futuro.

I più recenti dati Istat sono preoccupanti anche perché, se pure si invertisse la tendenza, servirebbero anni per riequilibrare la situazione. Le rilevazioni segnalano ora che anche le donne immigrate fanno meno figli. Si deve dedurre che la cultura, il modo di vivere, i consumi esercitano le medesime pressioni. La condizione femminile, caratterizzata da una consapevolezza dei propri diritti, del riconoscimento della propria dignità , dalla volontà di autodeterminazione, ha influenzato una antica tradizione per cui il maschio esercitava la sua potestà anche nel decidere le gravidanze delle mogli. Dal 1975, con la riforma del diritto di famiglia, è venuta meno la potestà maritale che determinava l’andamento della vita familiare. Oggi la paura di diventare madre può essere superata ottenendo risposte tempestive, non solo annunciate, in merito alla parità nel lavoro (articolo 51 della Costituzione), alla previdenza, ai servizi, ai consultori familiari, alla scuola... Si tratta di misure circolari che vanno messe in campo contemporaneamente e con continuità. Non si supera la paura del futuro con “misure spot” ed emergenziali. Tanti bonus non realizzano sicurezze; la loro applicazione è spesso difficile e burocratica e, per questo, anche non esente da frodi.

Intellettuali, sociologi, demografi, economisti, urbanisti vanno consultati dai responsabili delle istituzioni, per ottenere dato, proposte e idee su cui lavorare . Il politico non è un tuttologo: ascolti la comunità civile, le associazioni, i professionisti, e probabilmente vedremmo costruito un modello necessario a ridurre paure e incertezze, non solo perché le donne abbiano più figli ma perché la comunità tutta guardi con maggior fiducia al proprio avvenire.

Nell’overturism che assedia le nostre città è fonte di sorpresa notare il numero di giovani coppie straniere che portano bimbi di pochi mesi in carrozzina o nel marsupio e piccolissimi che trotterellano tra gli adulti. Non infrequenti i bambini che stanno in braccio, con al papà che li sostiene come in una conchiglia. Li osservo con ammirazione. Sono coraggiosi; non hanno limitato le scelte della famiglia a causa dei figli piccoli.

Sarebbe un sogno aspettarsi che si possa diffondere un po’ di ottimismo, contando sulle oggettive possibilità che gli italiani sanno mettere in campo, una volta che sia loro offerta la sicurezza sociale?

Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di “è vita”: clicca qui.