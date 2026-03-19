Meccanica, legatoria, cucina...: quando il lavoro cambia segno alla disabilità

La vita, per tutti, non è fatta solo di bisogni primari ma della soddisfazione che un lavoro portato a termine conduce o della gioia trasmessa dai colori di un dipinto. Per le persone con disabilità non c’è differenza. Da questa consapevolezza è nata a Udine nel 1984 la cooperativa “Arte Libro”. La sua storia verrà illustrata durante il Convegno Cei da oggi a Bergamo.

«Nasciamo da una matrice religiosa all’interno di una comunità residenziale, il cui presidente, una persona in carrozzina, aveva una visione straordinaria: riconoscere nella persona una vita piena, non limitata ai soli bisogni assistenziali» ricorda Katia Mignogna, presidente della cooperativa. Il nome stesso – Arte Libro – richiama le attività storiche come la legatoria artigianale. «La cooperativa – spiega – è oggi un vero “quartier generale” dell’inclusione lavorativa, articolato in diversi laboratori, volutamente e interamente sviluppati all’interno dei propri spazi, dove operiamo affinché sia la mansione ad adattarsi alla persona e non il contrario». Da qui nascono le collaborazioni con grandi imprese, anche multinazionali, sorte da storie imprenditoriali friulane che continuano a custodire guida e visione, spaziando dalla digitalizzazione alla meccanica di precisione, dalla produzione di valvole per grandi impianti oleodinamici alle lavorazioni per le infrastrutture di rete e telecomunicazione, fino ai servizi di lavanderia, confezionamento di prodotti medicali e legatoria.

In questo ecosistema, che coinvolge circa un centinaio di persone e nel quale oltre il 70% dei lavoratori vive una condizione di disabilità, l’efficienza dell’impresa sociale si intreccia con lo spirito della cooperativa, dando forma a esperienze, come il pranzo comunitario del venerdì e a “Divergente Gourmet, Mordi il Pregiudizio”, il laboratorio di cucina che diventa strumento di formazione per i giovani in uscita dalle scuole ed esperienza di relazione che li accompagna nel mondo del lavoro.

La visione di autonomia di Arte e Libro va oltre le mura e abbraccia anche il tempo libero e l’abitare. Con il progetto Fuorionda Vacanza Accessibile da 17 anni la cooperativa accompagna oltre sessanta ragazzi con diverse fragilità in vacanze accessibili e sicure, offrendo sollievo alle famiglie e occasioni di libertà e leggerezza ai partecipanti. Accanto a questo percorso sta prendendo forma anche “A pochi passi”, il progetto che abbraccia nuove possibilità di abitare. «Crediamo fermamente – conclude – che la vera sfida per l’inclusione in Italia sia trovare un linguaggio comune tra mondo profit e non profit, realtà solo in apparenza distanti. Quando questo accade si smette di guardare ai numeri dell’inserimento lavorativo e si cominciano a incontrare le storie, i talenti e il valore delle persone. È allora che nascono legami profondi, capaci di trasformare il lavoro in un vero progetto di vita».