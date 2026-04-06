L’Oms: dal 2000 dimezzata la mortalità sotto i 5 anni

Per la Giornata mondiale della Salute (7 aprile) l’agenzia Onu rilancia il ruolo decisivo della scienza e di interventi coordinati decisi in sedi sovranazionali per prevenire le morti per malattie nel mondo, a cominciare dai bambini e dalle mamme

Nell’ultimo mezzo secolo le vaccinazioni hanno evitato la morte di 154 milioni di bambini nel mondo, 90 dei quali dal solo morbillo. è la stima diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità alla vigilia della Giornata mondiale della Salute, in calendario il 7 aprile, nell’anniversario della fondazione della “World Health Organization” nel 1948. Dati che fanno riflettere sul taglio del bilancio Oms causato dalla recente uscita degli Stati Uniti, principale contributore dell’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, per l’annunciata quanto discussa decisione dell’Amministrazione Trump. Più volte il Papa ha ricordato l’importanza delle istanze sovranazionali come sede di dialogo, confronto e condivisione a ogni livello in un mondo sempre più frantumato e diviso.

L’Oms – che sotto la presidenza francese del G7 organizza in questi giorni a Lione un vertice mondiale sulla salute, in concomitanza con la “sua” Giornata – informa che dal 2000 la mortalità sotto i 5 anni è diminuita del 50% e quella materna del 40