«Così abbiamo imparato che vita e famiglia sono “vangelo naturale”»

Questa è la testimonianza sul servo di Dio Carlo Casini condivisa con i lettori di Avvenire dalle sorelle Maria Vittoria e Alessandra Levati, insegnanti: la prima della Parrocchia Gesù Divino Maestro a Roma, referente Caritas ed ex catechista (con il marito), la seconda della Parrocchia di San Lino sempre a Roma.

Il ricordo della preziosa persona di Carlo Casini risale agli anni ‘70/’80 quando noi, ancora adolescenti, iniziammo a conoscerlo attraverso radio, Tv e il giornale “Avvenire”, di cui eravamo abbonate. Scoprimmo pian piano chi fosse veramente Carlo Casini. Un uomo credente, un papà di famiglia, un fervente cattolico che incarnò pienamente il messaggio evangelico e che con la sua radicale consapevolezza promuoveva i grandi valori e la dignità dell'uomo, affermando con vigore il significato pieno della vita e la sua tutela dal concepimento fino alla morte naturale.

Fu un politico, un giurista che s'impegnò ad attuare la difesa dei «più poveri dei poveri» (come diceva santa Teresa di Calcutta, legata a Carlo Casini da un'amicizia spirituale) nell'ambito politico, sociale e nella magistratura.

Carlo Casini fondò il grande Movimento per la Vita, avendo lo scopo di tutelare la vita nascente e con i Centri di Aiuto alla Vita, oggi sparsi in tutta Italia, di sostenere le donne in gravidanza e a far nascere i propri figli in modo dignitoso. Quante vite salvate, quanti bambini dati alla luce, quante donne coraggiose che hanno potuto vivere la gioia di essere mamme! Noi giovani ricordiamo ancora, a quei tempi, Carlo Casini nei dibattiti politici: la fermezza, la passione e tanta serietà dietro al suo sorriso nel testimoniare il diritto alla vita, il significato al matrimonio e alla famiglia che come ripeteva sono “Vangelo naturale”. Un testimone credibile che dimostrava questa verità di fede non solo a parole (nei dibattiti, nelle campagne di sensibilizzazione, nelle tante iniziative anche europee) ma anche con i fatti, e che fu un testimone della carità.

Aveva a cuore i fragili, i deboli, gli indifesi, i carcerati. Proprio un Vangelo vissuto: «Quello che avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me». Carlo Casini è stato un punto di riferimento, una guida sicura per noi giovani, che eravamo nel pieno della nostra giovinezza e stavamo affrontando le sfide di quei tempi; risuonavano da ogni parte, soprattutto a scuola, all'università, i temi dell'aborto, del divorzio... Noi cercavamo veramente un “credente credibile”, come è stato Carlo Casini. Mi rimarrà scolpito nel cuore e nella mente un ricordo: negli ultimi tempi della sua vita, quando, ancora in forze, partecipava alla Messa feriale, nella mia parrocchia di Gesù Divino Maestro. Ogni sera lo incontravo: nello scambiarci il saluto mostrava nel suo volto sereno sempre il suo sorriso unico.

Sono stati per noi momenti toccanti sia quando abbiamo partecipato al convegno “Impegno pubblico e virtù” alla Camera dei deputati il 15 ottobre 2024 sia ultimamente la presentazione del libro su Carlo Casini, visto su YouTube. Abbiamo provato particolare entusiasmo vedendo quanti politici, parlamentari, amici e colleghi hanno testimoniato la grandezza umana, morale, politica e sociale di Carlo Casini. Ci affidiamo alla sua intercessione.