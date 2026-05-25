I primi exit poll: Reggio Calabria al centrodestra, De Luca sindaco di Salerno, a Venezia il Pd insegue

Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. L'affluenza alle elezioni comunali è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l'Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Lo riporta il sito Eligendo, quando manca solo una sezione sulle 6.278. Il centrodestra è avanti ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa con una percentuale vicina al 60%. Per l'ex governatore della Campania è la quinta volta da sindaco della città.

A Venezia cresce Venturini (51,9%), Martella al 38,4%. La premier Meloni: «Vincere al primo turno sarebbe un miracolo mondiale»

A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini allunga il distacco nella terza proiezione Opinio-Rai, con il 51,9%. Mentre il candidato del centrosinistra Andrea Martella segue con il 38,4%, in leggera discesa; lieve calo anche per Michele Boldrin (Ora!) al 3,5%. Il campione della proiezione è al 23%. Secondo il servizio elettorale del Comune, a votare è stato il 55,87% degli oltre 200mila elettori aventi diritto. Nel 2020 l'affluenza definitiva fu del 62,23%, quindi di 7 punti superiore. «Vincere al primo turno sarebbe un miracolo mondiale». Sarebbe questo il primo commento della premier Giorgia Meloni al risultato che si prospetta alle elezioni comunali di Venezia, con la vittoria di Simone Venturini. Lo ha riferito ai giornalisti il senatore e coordinatore in Veneto di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. Che ha aggiunto: «Forse, e non è una battuta, la presenza in città contemporanea o quasi di Conte, Schlein, Bonelli, Frattoiani e Renzi non ha giovato al candidato del centrosinistra». Secondo il senatore e responsabile enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, «è presto per dire» se il centrodestra «può vincere a Venezia». La sinistra, ha detto al Tg3, «non ha fatto grandi risultati finora, avendo avuto un tono baldanzoso. Cauta soddisfazione, ma se dovesse finire così potremmo essere soddisfatti. Io sono cauto, ma inviterei anche gli avversari a essere cauti: prima di dichiararsi vincitori bisogna fare i conti con la realtà».

A Reggio Calabria Cannizzaro (centrodestra) al 68,8%

A Reggio Calabria, invece, il candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe al 64-68% contro il 21-25% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia al 21-25%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5-7%. L'affluenza definitiva nella città è del 65,10%. Un dato in lieve calo rispetto al 2020 quando fu del 66,86%. Le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, con una copertura del campione del 6%, danno il candidato Cannizzaro al 68,8%, Battaglia al 21,7% e Lamberti Castronuovo al 5%.

A Salerno De Luca al 58%. You Trend: «è eletto sindaco»

Vincenzo De Luca eletto sindaco di Salerno con il 58%, a grande distanza Gherardo Maria Marenghi del centrodestra (15,6) e Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs), al 13,7. Sono i dati della terza proiezione del consorzio Opinio per Rai, con la copertura del 24% del campione. «Vincenzo De Luca (centrosinistra) è eletto sindaco di Salerno». Lo scrive Youtrend su X.

Ad Arezzo avanti il centrodestra con Comanducci

Sempre in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 41,5 - 45,5%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 32,0 - 36,0 %, e Marco Donati, sostenuto da 5 liste civiche, al 17,5 - 21,5%.

A Messina Basile (Sud chiama Nord) in crescita al 56,3%. Cateno De Luca: «Abbiamo spaccato il centrodestra»

Si conferma, anche nelle seconde proiezioni della Rai, il successo a Messina del candidato di Sud chiama Nord e liste civiche, Federico Basile, che aumenta il vantaggio rispetto agli sfidanti. Basile ha visto crescere il consenso al 56,3%, rispetto al candidato di centrodestra Marcello Scurria, che è sceso al 28,2. Antonella Russo, centrosinistra, è al 13,8. Un risultato «eclatante», lo ha definito il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. Che ha aggiunto: «Ha vinto un monocolore. Unico caso di monocolore civico e autonomista. Per la terza volta riusciamo a vincere: nel 2018 e nelle due successive sindacature di Federico Basile. A Messina e negli altri Comuni gli altri sono scesi invece con coalizioni. Abbiamo spaccato il centrodestra. Stiamo scrivendo una bella pagina di storia».

A Prato Biffoni (centrosinistra) al 54,7%



Secondo le nuove proiezioni di Opinio Italia per la Rai a Prato, con una copertura del campione del 12%, Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra, sale al 54,7% rispetto alle precedente proiezioni. Anche Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, cresce e sale al 29,4%. Terzo è Claudio Belgiorno, candidato della lista civica che porta il suo nome, che cala e ora è al 6,9%. «Siamo un po' amareggiati dal fatto che l'affluenza sia calata rispetto al 2024, è un dato che ci fa riflettere perché aspettavamo l'opposto, visto che la città è commissariata - ha detto Claudiu Stanasel della Lega - commentando la scarsa affluenza. La campagna elettorale è stata deteriorata dal fatto che il candidato principale del centrosinistra», Matteo Biffoni, «non ha mai voluto confrontarsi con gli avversari».

Quarta proiezione a Chieti, Legnini 48,5%, si va verso il ballottaggio

Prende corpo l'eventualità di un ballottaggio per l'elezione del sindaco di Chieti tra il candidato unitario del centrosinistra Giovanni Legnini (48,5%) e uno dei candidati del centrodestra Cristiano Sicari (25,8%). L'altro candidato del centrodestra Mario Colantonio - sostenuto anche dalla Lega - si attesta al 15,6%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone 5,6%, Giancarlo Cascini 3,6% e Olinto Amoroso 0,9%. La copertura del campione di questa terza proiezione è del 35%. Sono i dati diffusi dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il Centro/Rete8.