Lo Stato di New York legalizza il suicidio assistito per i malati terminali

La governatrice dello stato di New York, la 67enne avvocata democratica Kathy Hochul, ha firmato la contestata legge che legalizza il suicidio assistito per i malati terminali con un’aspettativa di vita di meno di sei mesi. La legge entrerà in vigore a luglio. Il disegno di legge originale includeva disposizioni volte a garantire che «nessun paziente sia costretto a scegliere l’assistenza medica per morire» e che nessun operatore sanitario o clinica «affiliata alla religione» fossero costretti a prestare la loro collaborazione a pratiche di morte. Tuttavia Hochul e la sua maggioranza democratica hanno voluto aggiungere nuove disposizioni. «La governatrice ha collaborato con i legislatori per aggiungere ulteriori tutele che garantiscano che nessuno venga costretto garantendo al contempo che i malati terminali di New York abbiano la possibilità di morire serenamente e alle proprie condizioni», si legge in dichiarazione delle autorità newyorchesi.

Come già accaduto per l’analoga legge dell’Illinois, che il governatore democratico Jay Pritzker aveva firmato malgrado la contrarietà e la forte preoccupazione espressa da papa Leone (originario della capitale dello Stato, Chicago), è rimasto inascoltato l’appello della Chiesa cattolica dello Stato di New York che a fine 2025 aveva criticato con energia la legge con una nota firmata dall’arcivescovo uscente cardinale Dolan e dal successore Ronald A. Hicks , che si è insediato il 6 febbraio, lo stesso giorno in cui è stata firmata la nuova norma: «Questa nuova legge – scrissero tra l’altro i due pastori insieme agli altri vescovi dello Stato di New York – comprometterà gravemente tutti gli impegni contro il suicidio e a favore della salute mentale che il governatore Hochul ha fatto durante il suo mandato. Come può una società avere la credibilità necessaria per dire ai giovani o alle persone affette da depressione che il suicidio non è mai la soluzione, mentre allo stesso tempo dice agli anziani e ai malati che è una scelta compassionevole da sostenere?».