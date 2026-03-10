Liste d’attesa in sanità? «Possiamo tagliarle con l’intelligenza artificiale»

«L’intelligenza artificiale in medicina deve essere di supporto. È chiaro che al centro deve rimanere l’individuo e la medicina deve continuare a basarsi sul rapporto medico-paziente». Sul tema-chiave per il futuro (ma già il presente) della nostra salute, è questo il pensiero del ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto a Napoli a un dibattito sulla “Medicina 5.0”.

L’intelligenza artificiale, aggiunge Schillaci, «è uno strumento che ci può facilitare moltissimo, ci può aiutare a gestire meglio e ridurre le liste di attesa, che rappresentano un problema annoso nel nostro Paese, nella nostra sanità. La digitalizzazione in sanità può portare un migliore accesso alle cure, più equità, minori discrepanze tra le varie regioni, anche tra le aree urbane e i piccoli centri, una sanità più efficiente, più moderna, più vicina ai cittadini, ed è in questa direzione che il Governo si sta muovendo».

«Credo – afferma ancora il ministro della Salute – che, per esempio, l’intelligenza artificiale sempre governata dall’intelligenza umana potrà veramente migliorare tanti aspetti della nostra sanità, che rimane una sanità pubblica di livello, ma che ha bisogno di una maggiore modernità». Un aspetto molto rilevante in questa visione positiva del futuro secondo Schillaci è che «con la digitalizzazione avremo una sanità più vicina ai cittadini, più efficace e meno differenze. Oggi è inaccettabile che l'accessibilità alle cure dipenda dal Cap del luogo in cui si risiede. Credo che la digitalizzazione sia strumento che ci può permettere di superare tante differenze».