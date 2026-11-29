Sulle radicate convinzioni del giornalista appena morto si è aperto un interessante confronto che merita ancora qualche nota ponderata, tra etica, filosofia e teologia

La scomparsa di Corrado Augias, avvenuta il 19 novembre (il memorial in suo onore è stato ospitato sabato 28 nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma), ha riacceso per diversi giorni sui media e sui social network il confronto intorno ad alcune delle grandi questioni etiche sulle quali il giornalista e scrittore aveva espresso con chiarezza le proprie convinzioni. Tra queste, il rapporto tra libertà individuale, autodeterminazione e disponibilità della vita. Un dibattito che merita di andare oltre le contrapposizioni ideologiche e religiose, perché tocca una questione fondamentale: la vita è qualcosa che possediamo oppure è il bene originario che rende possibile ogni nostra scelta?

L'omaggio dei romani nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dov'era stata allestita la camera ardente il 21 novembre (foto Ansa)

Una delle affermazioni di Corrado Augias, durante un’intervista rilasciata a Bianca Berlinguer, restituisce efficacemente il suo pensiero: «La mia vita appartiene a me, di questo sono assolutamente certo». E, contestando l’espressione cristiana della vita come dono di Dio, propone un paragone: «Il dono è quello per cui io prendo questa penna e gliela regalo e lei di questa penna fa ciò che vuole». Da qui la conclusione: «La vita è nostra, è una delle poche cose che veramente ci appartengono». Il libero arbitrio, secondo questa impostazione, dovrebbe essere esteso fino alla fine della vita.

È un ragionamento che merita rispetto, ma anche un esame critico. Il suo punto più problematico consiste nell’identificare l’appartenenza alla persona con la proprietà assoluta della propria esistenza. Sono due concetti differenti. Che la vita sia personale, che nessuno possa appropriarsene arbitrariamente e che ogni individuo debba essere rispettato nelle proprie decisioni non significa necessariamente che la persona ne sia proprietaria in senso assoluto.

L’esempio della penna, infatti, non regge fino in fondo. Una penna è un oggetto esterno a chi la possiede, può essere ceduta, distrutta, abbandonata. La vita, invece, non è un oggetto che abbiamo tra le mani. È la condizione stessa del nostro esistere. Non siamo semplicemente persone che possiedono una vita ma siamo persone viventi. La differenza non è marginale, perché mette in discussione l’intera analogia.

Anche il concetto di dono viene ricondotto in questo approccio a una logica essenzialmente patrimoniale: chi dona si spoglia del possesso e lascia al destinatario la piena disponibilità della cosa donata. Ma il significato del dono della vita, nella prospettiva cristiana, è profondamente diverso. Non indica un trasferimento di proprietà, né la pretesa di un Dio che limita la libertà dell’uomo. Esprime piuttosto il riconoscimento di un’origine e di un valore che precedono la volontà individuale. La vita è dono non perché qualcuno possa disporne al nostro posto ma perché non siamo noi ad averne costituito il fondamento.

Natalia Augias ricorda il padre Corrado all'Auditorium Parco della Musica di Roma

C’è poi un altro passaggio che richiede attenzione, cioè il libero arbitrio. La possibilità di scegliere non comporta che ogni scelta sia, per il solo fatto di essere libera, giusta o moralmente legittima. La libertà non coincide con l’assenza di qualsiasi limite. È inseparabile dalla responsabilità, dalla relazione con gli altri e dal riconoscimento del bene. Se fosse sufficiente volere qualcosa per renderla legittima, la libertà finirebbe per trasformarsi in una forma di assolutezza individuale.

Si apre, inoltre, una questione particolarmente delicata: quella dell’irreversibilità. Il punto è questo: non si mette in discussione il diritto di ciascuno ad avere una propria coscienza e a compiere scelte personali, ma ci si domanda, piuttosto, se sia giusto attribuire carattere definitivo a una volontà umana che, proprio perché umana, può essere mutevole, condizionata e vulnerabile.

È però soprattutto sul terreno della dignità umana che la questione assume una portata universale. Se il valore della vita fosse misurato sulla capacità di autodeterminarsi, che cosa accadrebbe a chi non può più decidere? A una persona gravemente disabile, a un malato incapace di esprimersi, a chi dipende completamente dall’assistenza altrui? La dignità non può aumentare o diminuire secondo il grado di autonomia, efficienza o qualità della vita. Altrimenti proprio le persone più fragili rischierebbero di essere considerate meno degne di tutela.

È qui che il confronto supera i confini della fede. Anche chi non riconosce un’origine divina della vita può comprendere la necessità di un principio che impedisca di subordinare il valore di una persona alla sua autosufficienza. La questione non riguarda soltanto chi crede in Dio, ma il tipo di società che vogliamo costruire e il modo in cui scegliamo di proteggere chi non è più in grado di proteggersi.

È auspicabile riconoscere che esistono beni che non possono essere ridotti a oggetto di possesso individuale. La libertà non è onnipotenza e l’autonomia non è il criterio ultimo della dignità.

C’è, tuttavia, un ulteriore aspetto da considerare: non bisogna confondere la pacatezza dei toni e l’eleganza dell’esposizione – indiscutibili – con la solidità delle argomentazioni. Un atteggiamento distaccato e rassicurante può talvolta sfiorare l’intolleranza quando presenta come indiscutibili posizioni che meriterebbero un confronto più approfondito. Il rispetto reciproco, infatti, non consiste soltanto nel parlare con garbo ma anche nel riconoscere la dignità delle convinzioni altrui. Lo dimostra proprio l’ironia che, definendo «sciocchezza» la convinzione che la vita sia un dono di Dio, rischia di trasformare il dissenso in delegittimazione, negando a una diversa visione dell’esistenza quella stessa considerazione che si pretende per la propria.

Don Alfonso D’Alessio è docente di Diritto Canonico della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum di Roma, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Salerno e vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Basilicata

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