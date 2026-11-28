Il 1°gennaio 2027 la Svezia diventerà il terzo Paese europeo – dopo Francia e Lussemburgo – a inserire nella sua Costituzione il “diritto di aborto”. Con 292 voti a favore contro 51, il Riksdag – il Parlamento di Stoccolma – ha dato l’ultimo via libera a un’espressione che non modifica la normativa vigente ma la “blinda” contro eventuali modifiche future: «Chi è incinta ha diritto di interrompere la gravidanza conformemente alle disposizioni stabilite per legge» è il testo che viene inserito. In pratica, d’ora in avanti sarà possibile modificare la legge sull’aborto ma mai limitarlo o vietarlo essendo – appunto – un “diritto” costituzionalmente garantito.

La procedura di revisione costituzionale svedese prevede una doppia votazione a distanza di tempo ma comunque con in mezzo un voto popolare per il rinnovo del Parlamento. Il primo verdetto favorevole era arrivato il 20 maggio, il 13 settembre poi gli svedesi hanno rinnovato il Riksdag decretando il ritorno al potere dei socialdemocratici della premier Magdalena Andersson, che alla guida di una coalizione rosso-verde e pur con un solo seggio di vantaggio ha scalzato il conservatore Ulf Kristersson sostenuto da centristi, cristiano-democratici e liberali.

Quando si è trattato di votare per l’inserimento dell’aborto tra i “diritti fondamentali” del Regno di Svezia però maggioranza e opposizione si sono compattate, inclusi i cristiano-democratici, come già era accaduto nel primo voto in maggio (allora però si erano registrati ben 42 stenuti, di quasi tutti i partiti). Curiosamente, a opporsi alla riforma sono stati gli alleati più radicali della coalizione di governo, il Partito della Sinistra e i Verdi. L’aborto era infatti solo uno dei tre temi proposti per un unico voto dell’assemblea pro o contro: un “pacchetto” che includeva anche la revoca della cittadinanza svedese e l’introduzione di limiti alla libertà di associazione in casi particolarmente gravi. E volendo contestare il metodo politico dell’accorpamento di queste materie all’aborto i partiti più a sinistra dei socialdemocratici hanno scelto di votare no.

Sta di fatto, comunque, che sia prima che dopo il rinnovo del Parlamento e con maggioranze diverse i deputati hanno votato a larga maggioranza per aggiungere la Svezia ai Paesi che considerano l’aborto un diritto (nel caso della Francia una libertà) di rango costituzionale, con la Spagna che ha visto fallire un analogo progetto sostenuto dal premier socialista Pedro Sanchez e già prossimo al voto solo a causa della fine anticipata della legislatura.

Alla vigilia delle elezioni politiche di settembre la Chiesa cattolica svedese, consapevole della posta in gioco una volta insediato il nuovo Parlamento, ha preso posizione con una nota della Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Stoccolma, presieduta dal gesuita Thomas Idergard, nella quale ha invitato gli elettori cattolici a distinguere tra opinioni politiche personali, legittimamente diverse, e i principi definiti «non negoziabili» come la vita umana sui quali doveroso essere uniti. Silenzio ufficiale invece dalla Chiesa luterana nazionale, un modo per lasciare libertà di coscienza che tuttavia ha suscitato più di una polemica.

Durante la sua visita apostolica di settembre in Francia Leone XVI aveva detto nel discorso all’Eliseo che «la protezione del diritto alla vita costituisce il fondamento indispensabile di ogni altro diritto umano». Accanto a lui ad ascoltarlo il presidente della Repubblica francese Macron, che dell’inserimento in Costituzione della libertà di aborto era stato paladino e fautore.

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