Quando non è più possibile guarire, resta sempre possibile curare e confortare. È uno dei messaggi emersi dall’incontro “Il termine della vita oggi: come morire con dignità?”, promosso dall’arcidiocesi di Pisa in collaborazione con l’Associazione medici cattolici italiani (Amci), e ospitata all’auditorium Giuseppe Toniolo. Un confronto sulle questioni etiche, mediche e giuridiche del fine vita, aperto dal saluto dell’arcivescovo Saverio Cannistrà e moderato da don Federico Franchi, direttore dello Studio teologico interdiocesano.

«La sofferenza la possiamo affrontare eliminando la sofferenza attraverso le cure palliative o eliminando il sofferente» dice Stefano Ojetti, presidente nazionale dell'Associazione medici cattolici italiani (Amci). Ojetti chiama in causa la professione medica: «Il medico nasce per dare la vita. Non per toglierla». E la responsabilità del sistema sanitario: una persona malata può arrivare a sentirsi un peso economico e assistenziale per i familiari, fino a pensare di «togliere il disturbo». Per questo è necessario che cure e sostegno siano realmente accessibili, affinché nessuno sia spinto verso una scelta dalla solitudine o dalla mancanza di assistenza.

Un momento del convegno di Pisa

Le cure palliative offrono una risposta complessiva: non soltanto controllo del dolore, ma relazione. Particolarmente significativo il contributo di Maria Nincheri Kunz, vicepresidente nazionale Amci e di Lilt Prato, che ha riferito l’esperienza dell’Istituto nazionale dei Tumori di Milano: in 25 anni, su circa 40mila pazienti oncologici, soltanto 4 avrebbero chiesto l’eutanasia e 3 avrebbero successivamente cambiato idea. Erano perlopiù depressi, una condizione riconoscibile e trattabile, il cui superamento può modificare anche la percezione della propria situazione. Le cure palliative offrono una risposta complessiva: non soltanto controllo del dolore, ma attenzione psicologica, relazionale e umana.

La prospettiva giuridica è stata approfondita da Emanuele Rossi, docente di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Al centro della relazione gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, che richiamano i diritti inviolabili della persona, la libertà individuale e il diritto alla salute, compresa la possibilità di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari. Rossi ha ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza, soffermandosi sulla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha circoscritto i casi di non punibilità dell’aiuto al suicidio, fissando precise condizioni e garanzie. Da qui il richiamo all’assenza di una disciplina nazionale organica e all’intervento delle Regioni, tra cui la Toscana con la legge 14 marzo 2025, n. 16, impugnata dal Governo e sottoposta al vaglio della Consulta che l’ha dichiarata parzialmente illegittima.

Ma se una legge regionale o anche dello Stato ammette il ricorso al suicidio assistito, non c'è il rischio che il cittadino comune percepisca l'eutanasia come soluzione moralmente lecita alle proprie sofferenze, specie laddove il malato resta a combattere da solo? In conclusione fra Giovanni Greco, assistente Amci Toscana e bioeticista, ha proposto una riflessione sulla dignità come dimensione da riconoscere e garantire. Richiamando anche la dichiarazione Dignitas infinita, ha ricordato che la dignità ontologica appartiene a ogni persona per il solo fatto di esistere e non viene meno con la malattia, la disabilità o la sofferenza.

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