La utilizziamo più volte al giorno, al lavoro, a scuola, per il disbrigo di pratiche burocratiche, nel tempo libero. È l’intelligenza artificiale, che non va demonizzata, purché resti al servizio dell’uomo e non riduca mai la persona a calcoli sterili. Il tema è stato al centro del convegno “Coscienza o algoritmo? Essere Magnifica humanitas nell’era digitale”, aperto ieri all’Università Campus Bio-Medico di Roma con il saluto della vicepresidente Giorgia Zecchel. Promosso dal Centro studi Scienza & Vita con l’ateneo, ha sviscerato l’impatto dell’IA in chiave etica, antropologica, scientifica e sociale. Docenti, bioeticisti, ingegneri e informatici, ognuno per le proprie competenze, hanno esplorato il rapporto tra l’uomo e l’IA, riflettendo su come regolamentare una tecnologia a cui la società è ormai assuefatta e su come valorizzare la persona, concordando sulla necessità di interventi normativi mirati.

Un momento del convegno

L’evento, inserito tra le attività di formazione integrale dell’ateneo, è stato pensato per «abitare le zone grigie dell’umanità», ha affermato il presidente del Centro studi, Alberto Gambino, richiamando l’urgenza di «tutelare i saperi umanistici e formarsi con competenza per generare vera cultura». Ha poi espresso preoccupazione per il rischio che «il ricambio generazionale avvenga affidandosi a figure guidate da una divulgazione superficiale, priva di empatia e di relazioni autentiche». Riprendendo il tema del convegno, “Coscienza o algoritmo?”, ha ribadito che l’argomento «suscita allarme perché c’è scarsa capacità di critica». Dal dibattito è infatti emersa l’esigenza di educare i giovani a un uso critico delle nuove tecnologie, affinché comprendano che «ciò che ha un prezzo e una dignità non può essere delegato a una macchina».

La dipendenza totale dall’intelligenza artificiale porta ormai psicologicamente «a considerare i dispositivi alla stessa stregua degli esseri umani» ha riflettuto il filosofo Adriano Fabris richiamando, tra l’altro, il rischio di «un’eclissi dell’etica», cioè la perdita di valore e di conseguenza di responsabilità. «Dall’altra parte – ha aggiunto -, nel mondo tecnologico in cui viviamo ciò che ci attende è la prospettiva di uniformarci in misura crescente a programmi che agiscono in forme più efficienti, performanti e utili di quanto non possiamo fare noi». Allo stesso tempo si dimentica che molte cose è in grado di farle solo l’uomo.

Stefano Zamagni, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, oltre a puntare sull’importanza dell’educazione e della formazione, si è soffermato sull’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV, sottolineando che è il primo documento della dottrina sociale della Chiesa che «gioca di anticipo. Spiega che i problemi sono più seri di quanto si pensi e che se non si interviene i rischi sono notevoli».

Durante il convegno ci si è confrontati per la prima volta con il pubblico sui due documenti pubblicati dal Centro studi Scienza & Vita. Il primo, sull’identità digitale, affronta il tema delle tracce che ogni giorno lasciamo sul web. Dati che raccontano qualcosa di noi, ma l’uomo – è stato evidenziato – è molto più di quei codici. È stato inoltre spiegato che «la tecnologia rischia di trasformarsi in una barriera per chi non può accedervi o non possiede le competenze per usarla» invitando a ricordare che «il dato è un mezzo, la persona è il fine». Il secondo documento analizza l’“Inquinamento digitale” generato, tra l’altro, dal consumo energetico di server e data center e dalla gestione dei rifiuti dei dispositivi. Inoltre esorta a comprendere quanto l’ambiente virtuale orienti il nostro modo di vivere, di pensare e di relazionarci.

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