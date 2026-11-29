È arrivato il momento anche per la Georgia di fare i conti con la Gestazione per altri (Gpa, nota anche come maternità surrogata): il Paese est-europeo è diventato negli ultimi anni la Mecca delle coppie straniere in cerca di contratti di surrogazione di maternità a basso prezzo e senza troppi orpelli etici. Legale da 30 anni, della Gpa in Georgia usufruiscono al 98% coppie straniere, sospinte anche dalla guerra in Ucraina che ha fatto spostare il business sull’altra sponda del Mar Nero. Ebbene, il presidente del partito di governo, Sogno georgiano, lunedì ha annunciato che «molto presto» saranno approvati emendamenti che vieteranno la Gpa. Irakli Kirtsjalia ha aggiunto che il progetto di legge è motivato dai «rischi etici e legali» della pratica e dalla volontà del governo di contrastare il possibile sfruttamento delle donne e tutelare i diritti dei bambini.

Negli anni diverse inchieste giornalistiche hanno documentato l’arruolamento nelle cliniche per la Gpa di donne in precarie condizioni economiche: georgiane, ucraine o di altri Paesi dell’est europeo. Un’inchiesta giudiziaria nel 2025 ha accertato che decine di madri surrogate sono state vittime di maltrattamenti e sfruttamento. La domanda è salita dal 2023, dopo l’aggressione russa all’Ucraina, con il conseguente spostamento del “turismo riproduttivo”. E un Paese di 3,7 milioni di abitanti è diventato il crocevia di traffici non del tutto trasparenti. In Georgia operano 20 cliniche e un numero indefinito di agenzie di intermediari. Contro la pratica della Gpa si è schierata la Chiesa, sia quella ortodossa largamente maggioritaria sia quella cattolica, che rappresenta lo 0,8% della popolazione. Il patriarca della Chiesa ortodossa georgiana, Shio III, ha definito come «molto importante» la decisione di mettere al bando l’utero in affitto. «Vietare la gestazione per altri sarà un passo fondamentale verso la guarigione morale della nostra società». Di segno opposto, anche se con qualche distinguo, la posizione di Baia Pataraia, una delle più note attiviste femministe e avvocata per i diritti umani. Secondo Pataraia, la Gpa dovrebbe rimanere disponibile per le coppie georgiane come risposta al problema dell’infertilità, mentre per gli stranieri è ben vista una regolamentazione più stringente in quanto «ci sono madri surrogate che sono state portate in Georgia con la frode e poi nemmeno pagate, e ci sono neonati di cui non si sa chi li abbia ordinati e dove li stiano portando e a volte non partono più e vengono lasciati qui». Scenari da brivido, in effetti.

La Georgia ha autorizzato la Gpa nel 1997 e il primo bambino è nato dieci anni dopo. Tra il 2017 e il 2024 sarebbero nati da utero in affitto poco meno di 4.700 bambini. Già nel 2023 era stata annunciata una riforma per escludere dalla Gpa le coppie straniere, ma il progetto non aveva avuto seguito, con ogni probabilità per la pressione delle potenti lobby della riproduzione assistita. Ora il governo ci riprova, ma estendendo il bando a tutti, stranieri e “nazionali”.

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