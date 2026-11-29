Raramente, in passato, la Francia ha atteso con tanta trepidazione il verdetto delle elezioni legislative in Spagna. In effetti, anche gli ultimi esercizi economici annuali spagnoli, segnati da una crescita vigorosa, contribuiscono ad accrescere l’attenzione dei francesi verso le soluzioni (con i relativi limiti) sperimentate a sud dei Pirenei. Materia a cui i media transalpini hanno dedicato ampi approfondimenti in queste giornate. Tanto più ora, dopo la conferma dell’ingresso della Francia in recessione.

Ma a fremere per lo scrutinio spagnolo sono soprattutto i principali partiti francesi, già lanciati nella corsa all’Eliseo proiettata verso il primo turno del 18 aprile. Le elezioni in Spagna sono infatti viste come un test cruciale su molte questioni, dall’immigrazione alla politica internazionale, che dominano già pure la campagna in Francia. In testa nei sondaggi transalpini, l’ultranazionalista Marine Le Pen si prepara a omaggiare l’alleato iberico Vox, qualora riuscisse ad entrare in un esecutivo conservatore di coalizione. Una storica “prima” in Spagna, base su cui i lepenisti sono pronti ad appoggiarsi anche per rilanciare una campagna che negli ultimi giorni ha conosciuto qualche turbolenza. Assieme a Vox, il Raggruppamento nazionale lepenista condivide soprattutto il principio della priorità nazionale nell’assegnazione di servizi pubblici come l’edilizia popolare, oltre a una più generale linea dura sul fronte migratorio. Del resto, il mese scorso, il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, si era recato a Ceuta su invito di Santiago Abascal, per rinsaldare il sostegno reciproco fra i due partiti e promuovere lo scenario di un ormai vicino “asse”, in caso di una svolta elettorale in entrambi i Paesi. Nei giorni scorsi, Abascal ha rincarato la dose, con un intervento sul settimanale conservatore transalpino Le Journal du Dimanche, affermando che «la Francia, l’Italia e la Spagna hanno l’occasione storica di rafforzare l’asse mediterraneo e di ricondurre l’Europa sulla via del buon senso». Fra l’altro, i lepenisti francesi sognano di poter impiegare l’esempio spagnolo come una nuova prova del fatto che a destra lo schema vincente del futuro è quello di un’alleanza fra il centrodestra appartenente alla famiglia dei Popolari europei e la destra radicale o populista. Al momento, infatti, tanti neogollisti moderati transalpini si chiedono se restare fedeli alla vecchia linea chirachiana di un “fronte repubblicano” ermetico o se scavalcare invece il fossato, come ha già fatto in particolare l’ex segretario dei Repubblicani, Eric Ciotti, neo-sindaco di Nizza.

Alla luce dei recenti sondaggi in Spagna, trema invece la gauche francese, che da anni cita Pedro Sanchez come esempio di una sinistra ancora capace di affermarsi sulla scena continentale. Tanto il “tribuno rosso” anticapitalista Jean-Luc Mélenchon, dato dai sondaggi come potenziale qualificato al ballottaggio del 2 maggio, quanto il leader socialdemocratico Raphael Glucksmann, confidano dunque in una “remontada” del premier iberico.

Sul piano diplomatico, invece, l’arrivo eventuale di un esecutivo conservatore in Spagna viene associato da un’ampia porzione dell’arco politico francese a un rischio per quello che negli ultimi anni è divenuto un pilastro della politica estera di Parigi, ovvero un multilateralismo imperniato su un consenso nella lotta al cambiamento climatico, nella lontana scia della Cop21 francese del 2015. In questo senso, Sanchez è stato fin qui considerato dalla Francia come il proprio alleato europeo più convinto. In altri termini, tanto più dopo la catastrofica Cop in Turchia, Parigi teme in queste ore un ulteriore sgretolamento di quella convergenza sulle questioni climatiche già presa a picconate da Washington. Oltralpe, serpeggiano pure timori circa un altro caposaldo diplomatico. Alla luce anche del ruolo guida della Francia nella coalizione dei Volenterosi, soprattutto fra i più accesi sostenitori francesi dell’Ucraina sono vive le preoccupazioni di fronte all’ipotesi di un’affermazione di Vox, potenzialmente capace di ridimensionare il ruolo di Madrid nel sostegno offerto a Kiev e nelle pressioni fatte su Mosca.

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