«La ricetta della popolarità? Eccola!”. Laura Félix Sánchez-Vallejo agita leggermente il polso, dove spicca un braccialetto con la bandiera spagnola, mentre estrae dalla borsa firmata un quaderno. «È il senso comune», si legge sulla copertina verde. Capelli corvini raccolti in una coda, occhi nerissimi puntati sul viso dell’interlocutore, l’imprenditrice 51enne ha scelto di entrare in politica nel 2018, quando ha sentito parlare «il nostro futuro premier». Non si riferisce ad Alberto Núñez-Feijóo, il cui Partito popolare (Pp) di centrodestra è in testa, in base alle ultime rilevazioni. Né tantomeno al primo ministro socialista Pedro Sánchez, che lo segue con uno stacco di meno di un punto percentuale e cerca la “remontada” in extremis. Bensì a Santiago Abascal, leader di Vox, formazione di ultradestra nata nel 2014 da una costola dei popolari e cresciuta in opposizione prima all’indipendentismo catalano, poi, alla migrazione.

In dieci anni, i suoi consensi si sono moltiplicati per 85, passando dallo 0,2 per cento a oltre il 17 per cento attuale, secondo i sondaggi. Al voto di oggi, dunque, si profila come possibile terza forza e alleata indispensabile del Pp per la formazione di un governo conservatore. Una riedizione su scala nazionale di quanto avviene, dal 2023, a Torrijos, municipio di 15mila abitanti a mezz’ora da Toledo, strappato dai popolari alla sinistra proprio grazie ai due consiglieri di Vox. Una è Laura Félix Sánchez-Vallejo, la vicesindaca e attuale candidata per il Senato. Quest’area, nel cuore rurale della Castilla-La Mancha, è una delle roccaforti dell’ultradestra. Alle ultime politiche è stato il terzo distretto per numero di consensi dopo Murcia e Almería, con quasi il 20 per cento. Ora le rilevazioni la danno al 27 per cento, circa dieci punti in più della media nazionale. Quella di Toledo, inoltre, è una delle tre province – insieme a Ciudad Real e Mallorca - dove le “due destre” amministrano insieme.

Una convivenza «divertente», la definisce l’esponente della giunta e presidente di Vox nel distretto, Daniel Arias. «Beh, è un po’ come andare sulle montagne russe. Il Pp non ha il coraggio di portare avanti le proprie idee fino in fondo. E finisce per accordarsi ai socialisti su gran parte delle questioni, dall’aborto, alla violenza di genere, all’intervento dello Stato in economia, ambiente. Potrebbero governare insieme. E credo lo farebbero se non ci fosse Sánchez», dice l’insegnante di educazione fisica 45enne. In realtà, incalzato dal partito di Abascal, soprattutto sull’immigrazione, il Pp ha indurito le proprie posizioni. Questo, però, non ha frenato la crescita del fronte ultrà. «Non siamo estremisti. Non mi considero nemmeno di destra. È senso comunque, come dice il nostro slogan. Non veniamo dalla politica ma dalla società civile. Per questo siamo in grado di governare. Sappiamo cosa preoccupa gli spagnoli», sottolinea Arias, che strizza l’occhio all’anti-politica, smentisce nostalgie franchiste e, nonostante l’armamentario retorico simile, rivendica «l’eccezionalità» spagnola rispetto alle formazioni “sorelle” di Usa, Europa e America Latina.

«Vox, in effetti, è un mix peculiare di ultra-liberismo economico e valori iper-tradizionali - afferma Steven Forti, storico dell’Università Autonoma di Barcellona, specializzato nello studio dell’estrema destra –. C’è, tuttavia, un denominatore comune con altri partiti “affini” fatto di nazionalismo identitario, critica al multilateralismo, anti-intellettualismo, esaltazione di un passato mitico e costruzione di un presunto “nemico” che minaccia la purezza etnico-culturale».

«Le nostre parole d’ordine sono priorità nazionale, remigrazione e deregulation – prosegue -. Non siamo contro gli immigrati, solo quelli illegali. Non si possono dare sanità e educazione a tutti, senza che contribuiscono. Dobbiamo pensare al benessere della Spagna. Difendere il lavoro, senza piegarci ai diktat da Bruxelles, come con il trattato Ue-Mercosur: la concorrenza di prodotti stranieri e la burocrazia stanno distruggendo il settore primario. È urgente poi abbassare le tasse agli autonomi». Temi-volano nella zona di Toledo dove l’agricoltura è cruciale e servizi e commerci dipendono dalle piccole imprese familiari. Il presidente provinciale di Vox nega che la riduzione delle imposte implichi tagli. «È sufficiente eliminare le spese inutili. Come le sovvenzioni a partiti, sindacati, associazioni. In Provincia, per prima cosa, ho cancellato gli aiuti alla cooperazione internazionale».

Anche la vicesindaca di Torrijos si fregia di avere sanato il bilancio del Comune risparmiando sul superfluo. Tra i principali successi dell’amministrazione indica la «restituzione ai cittadini» della Plaza de Toros, un edificio antico, rosso chiaro, appena dietro il centro, comprato per 499mila euro. E il rilancio della tauromachia, con le corse e le gare di salti acrobatici con i tori per le vie cittadine. «Tradizione e senso comune», le fanno eco le collaboratrici Engracia López Martín e Inmaculada Gómez Rey che la accompagnano nel “tour” per il centro del paesino, quasi deserto al tramonto. «Il 15 per cento dei negozi ha chiuso. Il governo pensa solo agli immigrati», dice Laura Félix Sánchez-Vallejo alias “Lady Vox”, mentre oltrepassa La Farandula, taverna gestita da latinoamericani e si dirige al bar La Perla dove saluta il proprietario, decisamente spagnolo. «Non so quanti siano ma hanno occupato centinaia di casa – dice l’aspirante senatrice -. Appena entrati in carica, ne abbiamo sgomberato 227, sessanta solo nell’edificio di Las Chapas. A volte abbiamo dovuto ricorrere alla forza pubblica. Dove sono finiti i residenti? Per strada non dormono, saranno andati da qualche altra parte».

«Poi c’è il nodo della delinquenza», aggiunge Inmaculada Gómez Rey e ricorda la rapina in pieno giorno del mese scorso alla centralissima gioielleria Lobato. «Anche se quella volta – aggiunge – è stata una banda di spagnoli». In ogni caso, per prevenire il crimine, la giunta Pp-Vox ha installato una trentina di telecamere nel paese. «Ne piazzeremo altre», afferma la vicesindaca. E domanda: «Ti sembriamo radicali?». «Radicalotti», li definisce Angelina, seduta a un altro tavolo di La Perla. Per questo sceglierà i popolari. «Dobbiamo essere tutti meno intransigenti. L’importante è cacciare l’estremista numero uno», puntualizza, riferendosi a Sánchez. Un terzo degli abitanti di Torrijos non concorda. Lo zoccolo duro socialista resiste all’onda nera. Alexia ha 25 anni e oggi andrà alle urne per la prima volta. «Ho avuto la nazionalità solo quattro anni fa nonostante sia nata qui, perché i miei genitori sono rumeni», racconta la consulente finanziaria mentre sorseggia una birra insieme a Jose, macellaio, e Joel, saldatore. «Nessun partito politico rappresenta del tutto le mie posizioni – conclude -. Ma voterò per i socialisti. L’urgenza è fermare Vox».