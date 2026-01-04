L'ottimismo dei trentenni, proprio ciò che ci serve

L'economia ci dice che non andiamo molto peggio o molto meglio di un anno fa, sia in Italia che nel mondo. Ma serve una scintilla di fiducia: e sei arrivasse dai trentenni?

Come stiamo in questo inizio di 2026? Meglio o peggio di un anno fa? Domanda banale, risposta impossibile. Perché ognuno ha la propria. Ma se ci allontaniamo dalla sfera dell'io o quella del noi, il percepito si confonde sempre più con il reale e la nebbia si fa davvero impenetrabile. In casi come questi di solito l'economia viene in soccorso, facendo chiarezza. Ma questa volta gli indicatori si sovrappongono e spesso si smentiscono l'uno con l'altro, visto che c'è chi prefigura scenari apocalittici e chi confida nella capacità degli equilibri mondiali di trovare sempre nuovi punti di tenuta.

In attesa di scoprirlo nel lungo periodo, a nostre spese, della confusione che regna sovrana rende perfettamente l'idea un grafico che il Fondo monetario internazionale ha selezionato tra i cinque migliori pubblicati nel suo blog nel corso del 2025. Lo vedete qui in basso, ed è di facile lettura: raffronta l'andamento dell'indice globale della fiducia con quello dell'incertezza, un indicatore di cui abbiamo già parlato qui a ZeroVirgola e che misura l'umore degli esperti del Fondo monetario circa l'evoluzione delle singole economie nazionali. Ebbene, mentre la linea in alto ci mostra che l'incertezza galoppa e continua a sfondare nuovi record storici, quello in basso ci segnala una fiducia niente affatto in ritirata. Anzi: nel 2025, sfidando guerre vere e guerre commerciali, ha iniziato una risalita che l'ha portata vicina ai massimi di sempre, risalenti al pre-Covid. E' una media globale del pollo, in cui tutto si tiene e tutto si compensa, ma fornisce un'argomentazione in più a chi ritiene in fondo che l'economia globale - nonostante tutto - si mantenga resiliente, capace di adattarsi a un'incertezza permanente (appunto) e di averla ormai eletta a nuova normalità.

L'indice dell'incertezza, in rosso in alto, e quello della fiducia, in blu in basso (Fonte: Fondo Monetario Internazionale)