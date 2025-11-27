“Love Bugs”, il nuovo amore che attraversa lo Stivale

Nuova versione di Love Bugs su Tv8 con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: sketch brevi e leggeri che, tra cliché di coppia e smartphone sempre in mezzo, raccontano con ironia pregi e difetti della vita a due.

Con 39 versioni diverse è considerato il format scripted (programma dettagliato e replicabile) con più adattamenti nella storia della tv. Parliamo di Love bugs, la sit-com che racconta con ironia le dinamiche di coppia. Nata in Canada nel 1997, la prima versione italiana di W Love bugs è arrivata sui nostri teleschermi nel 2004 ed è andata avanti fino al 2007 con l’iniziale interpretazione di Fabio De Luigi e Michelle Hunziker poi sostituita nella seconda stagione da Elisabetta Canalis, quindi, dalla terza, cambio di coppia con Emilio Solfrizzi e Giorgia Surina.

Da questa settimana, diretta dal regista, scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo con Michele Rho, è in onda su Tv8, dal lunedì al venerdì alle 19,30 (alle 20,30 su Sky Serie e disponibile in streaming su Now e on demand su Sky), la nuova versione con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, che come i loro predecessori mantengono nella finzione i nomi di battesimo. Brenda è una giovane donna del Nord, passionale e imprevedibile, energica, brillante, ma anche polemica, puntigliosa e a volte cinica. Michele, invece, è romantico, «mammone», profondamente partenopeo, ama la cucina, le tradizioni, la famiglia e il calcio (tifosissimo del Napoli). I due, che non sono sposati (Michele lo vorrebbe, Brenda no), formano comunque una coppia affiatata, capace di ravvivare la routine con l’ironia, il divertimento e l’intimità.

Come in tutte le coppie, non mancano i momenti di gelosia, di attrito e di incomprensione dovuti alle fisime di ciascuno e soprattutto a quei luoghi comuni, qui volutamente estremizzati a fini comici, per cui l’uomo non è ad esempio capace di gestire la casa, così come la donna non sa guidare l’auto. Per di più, visti i tempi attuali, la coppia si trova a dover adattare i propri modi di stare insieme a un mondo ormai cambiato dalle nuove tecnologie in cui lo smartphone e i social diventano di fatto «personaggi» più che presenti. Mentre intorno a Brenda e Michele si muove un microcosmo eterogeneo di veri personaggi in carne ed ossa: le rispettive suocere (la mamma di lui invadente, la mamma di lei con un debole per il genero), i rispettivi amici, i colleghi. La struttura narrativa (con soluzioni tecniche particolari come ad esempio alcuni personaggi fuori inquadratura o ripresi solo di spalle) si compone di sketch molto brevi, che determinano un ritmo serrato e una comicità immediata.

Per cui, con tutti i limiti di una serie che affronta con estrema leggerezza argomenti anche molto seri e complessi, Love bugs (prodotta da Blu Yazmine e scritta da Massimo Chiellini con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati e Marianna Stefanucci) è una sit-com piuttosto divertente, che forse, a mezzo sorriso, può anche stimolare qualche riflessione sui difetti da superare per rendere migliore la vita di coppia.