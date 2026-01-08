Agli “Affari tuoi” della Lotteria pacchi a gogò e ospiti da spot

Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia, tra estrazioni in diretta e parata di vip “promozionali”, ripropone la formula del gioco dei pacchi (azzardo travestito da intrattenimento), con un pacchista-pastore sardo in vetrina e un contorno di gag caciarone, ignoranza geografica e oroscopi immancabili.

La Befana è arrivata ancora una volta con i pacchi. La Lotteria Italia si è di nuovo affidata agli Affari tuoi di Rai 1 dopo Voci e volti della fortuna, Canzonissima, Fantastico, Scommettiamo che?, Carramba, Ballando con le stelle, La prova del cuoco… Il gioco dei pacchi, che rimane un gioco d’azzardo a tutti gli effetti nonostante l’apparente bonarietà del programma, continua, secondo la Rai, a prestarsi meglio, soprattutto per gli ascolti, alla più importante lotteria di quel grande biscazziere che è lo Stato italiano. In ogni caso, fedele alla propria formula, Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia ha riproposto, anche martedì sera, un concorrente di una delle venti regioni d’Italia, un cosiddetto «pacchista», ma guarda caso la sorte è caduta sul più caratteristico: un pastore sardo accompagnato dalla moglie in tipico abito tradizionale di Oristano.

Ad inaugurare la serata è stata comunque l’estrazione di un premio speciale da 300 mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Infatti, a differenza delle puntate normali, quella dell’Epifania è andata in onda in diretta. Era obbligatorio essendo appunto collegata all’estrazione dei tagliandi vincenti della Lotteria Italia di cui il primo da ben cinque milioni di euro.

Numerosi gli ospiti secondo la tradizione che vuole i cosiddetti vip coinvolti nelle serate televisive speciali: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars. Di questi, alcuni fanno parte del «clan» degli amici del conduttore Stefano De Martino, in parte napoletani come lui, presenti anche negli altri suoi programmi, da Stasera tutto è possibile a Bar Stella. Mentre gli altri ospiti, come vuole un’altra invalsa e discutibile tradizione, avevano un programma o un film da promuovere: Frassica aveva Don Matteo (Rai 1 da stasera), Savino il debutto al posto di Carlo Conti alla guida di Tali e quali (Rai 1 da domani), Hunt aveva The voice kids dove per la prima volta farà il giudice (da dopodomani sempre su Rai 1), la Gerini Prendiamoci una pausa (pellicola in uscita nei cinema il 15 gennaio).

Tutti gli ospiti, anche qui come al solito, si sono distinti per atteggiamenti sopra le righe, pensando di risultare simpatici e spiritosi, ma finendo per essere caciaroni. Per di più, i cinque vip chiamati al gioco finale abbinato ai cinque biglietti vincenti di prima categoria hanno dimostrato anche un certa ignoranza (in senso etimologico) sulle regioni italiane non sapendo quale sia la regione di Renzo e Lucia o della grolla o delle Cascate delle Marmore. Tra gli ospiti, come detto, anche Simon & The Stars (con annesso libro da promuovere) per annunciare gli immancabili oroscopi senza senso, se mai un senso qualche oroscopo lo abbia mai avuto.