Un bacio in viaggio per il cucciolo Orsetto

UN BACIO PER ORSETTO. ELSE HOLMELUND MINARIK ; ILLUSTRAZIONI DI MAURICE SENDAK; ADELPHI; 16,50 EURO

Con questo albo si conclude la saga dedicata alle avventure del cucciolo Orsetto arrivata in Italia da qualche anno grazie ad Adelphi, che ha ripubblicato questi piccoli albi storici usciti negli Stati Uniti tra il 1957 e il ’68 e ancora dotati di una freschezza e una modernità di contenuto invidiabili. Quinto e ultimo libro della serie firmata da Else Holmelund Minarik e Maurice Sendak, tra i più geniali illustratori del Novecento, l’albo racconta la tenera e divertente storia di un bacio in viaggio. Armato di pennelli e colori Orsetto realizza bel disegno che pensa di regalare a Nonna Orso: un mostriciattolo in totale stile Sendak somigliante a uno dei di quelli ritratti nel suo capolavoro, “Nel paese dei mostri selvaggi”, pubblicato nel 1963. Orsetto incarica Gallina di recapitare il proprio disegno alla nonna che a sua vola le affida come un grazie affettuoso un bacio da portare al nipotino. Questa volta però l’incarico prenderà diverse strade, perché Gallina se la prende comoda, si ferma a chiacchierare con un gruppo di amici e finisce per passare a Rana il compito. Neanche a dirlo, anche Rana scaricherà su Gatto il proprio impegno e così via con il bacio che passa di mano in mano allegramente come una catena di piccoli favori prima di arrivare a Orsetto. Inutile dire che se Minarik ha il dono della narrazione, semplice, efficace e mirata per lettori in età prescolare, Sendak dà la consueta prova di eccellenza con la serie di quadri illustrati al tratto e i colori tenui nella palette dei verdi e dei marroni. Bello. Dai 3 anni

È la storia di chi vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Di chi vive con slancio appassionatamente e di chi trova sempre il lato negativo della vita. Ecco Risotta, ottimista a prescindere, e Tristano (un nome che pare un destino) insoddisfatto senza scampo. Due protagonisti, due modi agli antipodi di affrontare il quotidiano. Se una pensa con allegria ed emozione al primo giorno di scuola, se osserva con meraviglia la bellezza della natura o trova divertente il compito in classe, l’altro pieno di paure se ne starebbe tranquillamente a casa a giocare, impensierito dall’idea di conoscere la maestra e incontrare rumorosi nuovi compagni; angosciato dalla sola idea di una gita al lago. Cosa può succedere quando un’entusiasta granitica incrocia uno scontento cronico? Qualcuno potrebbe dire scintille e litigi, invece c’è un’altra possibilità dal considerarsi reciprocamente insopportabili, antipatici e irritanti. E cioè che dal confronto possa sortire un atteggiamento più equilibrato per entrambi perché niente può essere tutto rosa o tutto nero. Sicché a proposito di Risotta e Tristano, il botta e risposta inconciliabile può persino invertire rotta e incrociare a sorpresa un inaspettato sincero legame. Antonella Cecora racconta che l’amicizia non implica necessariamente punti di vista uguali e neppure la rinuncia al proprio modo di essere. Tuttavia se si accetta l’idea di non sentirsi immutabili e di confrontarsi con gli altri, può succedere che certe sicurezze e certi comportamenti granitici che rendono rigidi e inflessibili comincino a scricchiolare. Ah, però! Dai 4 anni