Nando e Anne le voci della memoria della Shoah

STELLE NASCOSTE. NANDO TAGLIACOZZO CON MARCO CAVIGLIA; ILLUSTRAZIONI DI SONIA CUCCULELLI; MONDADORI; 17 EURO

Nando Tagliacozzo oggi è un signore di 88 anni. Quella che racconta in questo libro è la storia della sua famiglia: una famiglia di ebrei che durante gli anni del fascismo e della seconda guerra mondiale ha attraversato vicende tristissime. Travolta dalle leggi razziali, poi dal rastrellamento del Ghetto di Roma e dalle deportazioni naziste. Ha solo cinque anni Nando quanto la mattina del 16 ottobre 1943 all’alba, le SS bussano nell’appartamento di fronte a quello della sua famiglia al quarto piano di un palazzo in via Salaria. Lì dormono la nonna, lo zio e la sorellina Ada di 8 anni, che la sera precedente aveva voluto stare dalla nonna. È solo un caso se Nando, il fratello Davide, mamma e papà si salvano e poi riescono a nascondersi dalle suore del Preziosissimo Sangue. Tutti meno il papà, perché al convento potevano stare solo donne e bambini. Ma anche lui, dopo essersi nascosto per qualche tempo, viene tradito, arrestato, deportato ad Auschwitz da cui non è mai più tornato, come gli altri presi a ottobre. Dopo anni di silenzi in cui nel nostro Paese molti avevano voglia di dimenticare gli orrori del nazifascismo e della Shoah, Nando ha cominciato a raccontare e testimoniare nelle scuole la sua storia. Nella convinzione che quella memoria andava tenuta viva, insieme alla Storia dentro cui tante nefandezze si sono consumate. E questo libro ci riguarda tutti. Dagli 11 anni

ANNE FRANK, LA VOCE DELLA MEMORIA. ELISA PURICELLI GUERRA; ILLUSTRAZIONI DI AMALIA MORA; 13,90 EURO

Quella di Anne Frank, lo sappiamo, non è una storia a lieto fine. Nell’Olanda in cui la famiglia aveva cercato rifugio ma che viene invasa poco dopo dai nazisti, nella città in cui ha vissuto giorni sereni, studiato e coltivato amicizie, Anne viene arrestata con tutta la famiglia la mattina del 4 agosto 1944. Traditi e denunciati i Frank vengono portati via insieme a un’altra famiglia di ebrei da un alloggio segreto, un nascondiglio ricavato da un’ala disabitata di un edificio di Amsterdam a Prinsengracht 263. È il retro della ditta di Otto Frank, il papà di Anne. La loro storia dall’estate del ’42 a quella del ’44, è diventata patrimonio comune dell’umanità grazie al Diario che Anne tiene dal giorno del suo tredicesimo compleanno e continua a scrivere anche durante il tempo del nascondiglio. Elisa Puricelli Guerra, in queste pagine restituisce ai giovani lettori la biografia di una ragazzina piena di pensieri, di sogni, di voglia di libertà ma anche di timori e inquietanti presentimenti verso il futuro che sarà terribile. Sembra un romanzo ma è tragica realtà. Dai 10 anni